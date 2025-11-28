Sheinbaum confirma renuncia de Gertz Manero como fiscal general; Ernestina Godoy quedará en su lugar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la mañana de este viernes la renuncia de Alejando Gertz Manero como fiscal general de la República, y en su lugar quedará Ernestina Godoy Ramos, actual consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse en una embajada y él aceptó la propuesta, tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el país, aseguró Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

La primera mandataria aclaró que, la vacante principal en la Fiscalía General será asumida de forma provisional por Ernestina Godoy, quien aceptó la responsabilidad desde ayer. "La ley marca que, ante la renuncia del titular, debe designarse a una encargada interina", dijo.

Godoy Ramos, exprocuradora de la Ciudad de México, permanecerá en el cargo mientras se lleva a cabo el proceso para elegir a un fiscal general, agregó Sheinbaum en su conferencia de prensa la "Mañanera del Pueblo".

El pleno de la Cámara de Senadores aceptó y aprobó en la víspera, por 74 votos de Morena, PVEM y PT, y 22 del PAN, PRI y MC en contra, la renuncia de Alejando Gertz Manero como fiscal general de la República.

Previo a dejar el cargo, Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy Ramos, hasta ayer consejera jurídica del Ejecutivo Federal, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, por lo que de acuerdo con la ley es quien asumió el cargo de fiscal de manera interina, con miras a ser designada por el Senado titular del Ministerio Público Federal, previa participación en el proceso de nominación correspondiente.

El pleno del Senado aprobó ayer mismo la emisión de la convocatoria pública para designar a la persona titular de la FGR, lo que se prevé sucederá la próxima semana.

Mediante escrito dirigido a Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Gertz Manero informó que fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como “embajador de México ante un país amigo”.

Trascendió que Gertz Manero será nombrado embajador en Alemania.

La presidenta Sheinbaum se pronunció este jueves sobre la posible renuncia del Fiscal General, tras rumores en redes sociales. “Hasta ahora no me lo ha manifestado”, dijo la primera mandataria sobre la supuesta renuncia; “recibí una carta del Senado, la estoy analizando y mañana -viernes- les informaremos”, aseguró.

(Con información de Rolando Ramos)

