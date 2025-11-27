Sheinbaum habla sobre posible renuncia de Gertz Manero a la FGR; "recibí una carta del Senado", dice

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció la mañana de este jueves sobre la posible renuncia del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, tras rumores en redes sociales.

“Hasta ahora no me lo ha manifestado”, dijo la primera mandataria sobre la supuesta renuncia del fiscal general; “recibí una carta del Senado, la estoy analizando y mañana les informaremos”, aseguró.

Durante la noche del miércoles surgieron rumores sobre la posible renuncia de Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el Senado convocó a una sesión para discutir el tema este jueves 27 de noviembre.

La sesión del Senado iniciará a las 10:00 horas, a pesar de que antes había sido prevista para las 11:00 horas.

Rumores de la renuncia de Gertz Manero surgieron en redes sociales, donde circularon versiones que indican que el funcionario presentó su renuncia entre lunes y martes de esta semana, con el argumento de “problemas de salud”.

Otro rumor que circula en redes es la posible remoción de Gertz se daría después de que la FGR giró orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha, el dueño de Miss Universo, por presuntamente estar involucrado en huachicol y tráfico de armas.

En las últimas semanas, reporteros han cuestionado la ausencia del fiscal en las conferencias la “Mañanera del Pueblo” de la presidenta Sheinbaum, pero la mandataria aclaró que Gertz Manero solo debe asistir una vez al mes a la conferencia y está pendiente de las reuniones del gabinete de seguridad.

INFORMACIÓN EN PROCESO…