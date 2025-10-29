Sheinbaum confirma detención de Simón Levy en Portugal; enfrenta procesos por fraude y daño a propiedad

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles la detención en Portugal de Simón Levy Dabbah, exsubsecretario de Planeación y Política Turística del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El arresto se concretó mediante mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara a la Interpol una ficha roja en su contra el pasado mes de agosto.

La FGR y la Fiscalía CDMX detallan los cargos

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Levy cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes, correspondientes a procesos penales distintos.

El primer caso, registrado en diciembre de 2021, está relacionado con delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores de obra, por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad urbana.

La fiscalía informó que el exfuncionario faltó a varias audiencias de imputación, programadas entre 2022 y 2025, lo que derivó en la solicitud de su captura internacional.

El segundo proceso judicial se inició en noviembre de 2021 por amenazas y daño a la propiedad ajena dolosa. En este expediente, Levy también se ausentó de cinco audiencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

Antecedentes del caso y conflicto con una vecina

El exfuncionario enfrenta además un conflicto legal con Emma Yolanda Santos, quien lo denunció en 2019 por el incumplimiento de un convenio de construcción en un edificio ubicado en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

En noviembre de 2021, Santos difundió un video en el que Levy aparece golpeando su puerta y amenazándola verbalmente, lo que derivó en una denuncia formal por agresiones. Tras la difusión de las imágenes, el exsubsecretario ofreció una disculpa pública en redes sociales y expresó su intención de resolver el conflicto.

Publicaciones y mensajes recientes

Poco antes de confirmarse su detención, Simón Levy publicó un mensaje en su cuenta de X, donde afirmó: “Mexicanos: estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud. Los quiero, voy a descansar hoy.”

El mensaje generó incertidumbre sobre si fue escrito por él o por su equipo de redes sociales, ya que días antes había reconocido que cuatro personas administraban sus cuentas personales.