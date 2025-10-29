Gobierno acuerda apoyo de 950 pesos por tonelada a productores de maíz; liberan bloqueos carreteros

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, informó que el Gobierno de México alcanzó durante la madrugada de este miércoles un acuerdo con los liderazgos locales de productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

Entre los principales compromisos destacó un apoyo directo de 950 pesos por tonelada de maíz, que será financiado de manera conjunta por la federación y los gobiernos estatales —800 pesos aportados por el Gobierno federal y 150 por los estados.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que el acuerdo se logró alrededor de las 2:00 de la madrugada de este miércoles, y fue firmado en una minuta respaldada por la mayoría de representantes agrícolas de la región.

El beneficio se destinará a 90,000 productores con parcelas de hasta 20 hectáreas, quienes concentran cerca del 98% del total en el Bajío, y cubrirá hasta 200 toneladas por productor, precisó el secretario.

Berdegué Sacristán explicó que la medida responde a una coyuntura global que ha afectado severamente los ingresos del campo mexicano: “Hemos tenido un aumento enorme en la disponibilidad de maíz en el mundo, con un stock récord de 1,300 millones de toneladas. México, además, tendrá este año una cosecha muy alta, lo que ha presionado a la baja los precios internacionales”, señaló.

Actualmente, detalló, el precio internacional del maíz ronda los 3,400 pesos por tonelada, y una vez sumados los costos logísticos alcanza los 4,850 pesos, niveles “que no cubren los costos de producción de muchísimos productores mexicanos”.

Entre los acuerdos alcanzados también se incluye la ampliación del programa “Cosechando Soberanías”, que ofrecerá créditos con una tasa de interés del 8.5% anual —la mitad de lo que cobra la banca comercial— y seguros agropecuarios que cubrirán pérdidas por sequías, inundaciones o plagas.

También, destacó además la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual buscará establecer precios de referencia, acuerdos directos entre productores e industria, y reglas claras para transparentar la cadena de comercialización. “No podemos seguir en un país donde el agricultor siembra sin saber a qué precio venderá su cosecha”, afirmó.

“Lo que nos dijeron es que no quieren que fijemos un precio, porque ellos tienen la expectativa que en estas mesas de conversación, que vamos a instalar a partir de ya, puedan todavía empujar un poquito el precio”, indicó el secretario.

Por su parte, la primera mandataria mexicana precisó que los apoyos serán directos al productor, sin intermediarios, y destacó que las grandes empresas harineras aceptaron, desde hace meses, comprar maíz a precios superiores a los del mercado internacional, tras negociaciones encabezadas por Sader.

La titular del Ejecutivo federal anunció además que, en 2026, se presentará un nuevo programa de apoyo adicional para los productores que continúan sembrando maíz nativo, especialmente en el sur-sureste del país.

“Queremos conservar el maíz nativo, porque representa la biodiversidad y la riqueza cultural de México”, sostuvo la presidenta Sheinbaum.

Finalmente, el titular de la Sader informó que, como parte de los acuerdos, los líderes locales comenzaron a liberar los bloqueos carreteros instalados en los últimos días en distintos puntos del país.