Actualizarán datos de desaparecidos este 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal presentará en los próximos días un informe actualizado sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), resultado de una revisión exhaustiva de bases de datos, cambios legales y trabajo conjunto con colectivos de familiares.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, 18 de diciembre, la mandataria explicó que el nuevo informe detallará cuántas personas están registradas, cuántas han sido localizadas, cuántos casos carecían de información suficiente, así como el número de carpetas de investigación abiertas en los últimos años.

Subrayó que, con la reforma legal vigente, sólo se considera oficialmente desaparecida una persona cuando existe una carpeta de investigación, con el objetivo de evitar registros sin datos verificables.

También, precisó que el análisis permitirá distinguir entre casos vinculados a delincuencia organizada, ausencias voluntarias —frecuentemente asociadas a conflictos familiares— y otros supuestos en los que, tras diversos mecanismos de búsqueda, se logra restablecer contacto con las personas y sus familias.

“El trabajo ha sido muy intenso. Es una revisión profunda de bases de datos, un nuevo esquema y un diálogo permanente con los colectivos de personas desaparecidas”, afirmó, al reconocer la labor de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y su equipo. La jefa del Estado mexicano adelantó que el informe podría presentarse la próxima semana o a más tardar la siguiente.

Las cifras actuales

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre el 31 de diciembre de 1952 y el 18 de diciembre de 2025, se tiene un registro acumulado de 387,319 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

De ese total: 133,520 personas permanecen desaparecidas o no localizadas (34.47%) y 253,799 personas han sido localizadas (65.53%).

Por otro lado, en lo que va del 1 de enero al 18 de diciembre de 2025, el registro da cuenta de 33,595 personas desaparecidas, no localizadas o localizadas. En ese periodo: 13,814 personas permanecen desaparecidas o no localizadas (41.12%), mientras que 19,781 personas han sido localizadas (58.88%). De quienes fueron encontradas en 2025, 18,403 fueron localizadas con vida y 1,378 sin vida.

Además, en el año en curso, según los registros del RNPDNO, se mostró que el 62.84% son hombres (21,110) y 37.13% mujeres (12,474). Los grupos con mayor número de registros se concentran en adolescentes y jóvenes. Destaca el rango 15–19 años de edad, con 4,519 mujeres y 3,084 hombres, así como 10–14 años de edad, donde 2,199 son mujeres frente a 1,037 hombres.

Según el desglose por estado y sexo, el Estado de México es la entidad con mayor número de personas registradas en 2025 con 5,653 registros, de los cuales 3,055 corresponden a hombres y 2,596 a mujeres, además de dos casos con sexo indeterminado.

Le siguen Nuevo León, que suma 3,066 registros (1,830 hombres y 1,236 mujeres) y la Ciudad de México, con 3,022 personas (1,682 hombres y 1,340 mujeres), y estas tres entidades concentran un 34.94% del total nacional de las desapariciones que se reportaron en lo que va del año en curso.