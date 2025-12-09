Sheinbaum encabezará una reunión con funcionarios de EU para hablar sobre pleito por agua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informo la mañana de este martes que más tarde en el día funcionarios mexicanos y estadounidenses sostendrán una reunión para conversar sobre la disputa bilateral respecto a la explotación y distribución de agua.

La presidenta precisó que este martes en punto de las 02:00 de la tarde encabezará la reunión con funcionarios de Estados Unidos para hablar sobre la disputa por el tratado sobre agua.

En la víspera, su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 5% a México, si el país no libera agua a los Estados Unidos.“México sigue violando nuestro Tratado Integral del Agua, y esta violación está perjudicando gravemente a nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS”, escribió en redes sociales.

“México aún debe a Estados Unidos más de 800,000 acres-pies de agua por no cumplir con nuestro Tratado durante los últimos 5 años. EU necesita que México libere 200,000 acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después”, demandó Trump.

