México acabará fortalecido en la renegociación del T-MEC: ABM

Cancún, Quintana Roo.- México terminará fortalecido tras la revisión del T-MEC, cuyas pláticas empezaron, de manera formal, este miércoles, confió Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

El banquero afirmó a la prensa, durante el primer día de labores de la 89 Convención Bancaria, que las renegociaciones están apuntaladas a reforzar y mejorar el libre comercio en la región de México, Estados Unidos y Canadá.

“México necesita de este libre comercio. Claramente, somos un país destinado al comercio exterior, pero más lo necesitan también nuestros socios comerciales, porque nosotros somos también la pieza que les da la capacidad de ser competitivos en su manufactura mundial”, dijo Emilio Romano.

Añadió que los banqueros están convencidos de que la “lógica” de este tratado es tal que se podrá avanzar en las pláticas y negociaciones de manera muy cercana para reforzar el bloque comercial.

“(Este tratado) ahora más que nunca tiene importancia, porque refleja la posibilidad de seguir creando un mayor bienestar para los norteamericanos”, apuntó.

Este miércoles se llevó a cabo, en Washington, la primera reunión de los equipos negociadores de México y Estados Unidos, encabezados por Marcelo Ebrard, secretario de Economía en México, y Jamieson Greer, embajador del país vecino del norte.

En el 2017, durante su primer mandato, el presidente estadounidense Donald Trump impulsó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual entró en vigor en 1994. Así, tras una serie de negociaciones, se creó el T-MEC. De acuerdo con el propio tratado, este debe ser revisado en su sexto año de vigencia, el cual se cumplirá el próximo julio, por lo que se han empezado a acordar las pláticas formales para realizarlo.

De acuerdo con lo que se ha expresado, los gobiernos han acordado abordar tres temas en esta primera ronda de negociaciones: la reducción de la dependencia de las importaciones originarias fuera del bloque del T-MEC; fortalecer las reglas de origen; y fortalecer la seguridad de las cadenas de valor.