Samsung y AMD amplían alianza en chips de IA

Samsung Electronics anunció el miércoles un memorando de entendimiento con Advanced Micro Devices (AMD) para profundizar su colaboración en el suministro de chips de memoria para infraestructura de Inteligencia Artifical (IA).

La noticia impulso los títulos de AMD en Wall Street más de 1.5% en 199.51 dólares por unidad rumbo al cierre de las operaciones. En tanto que los papeles de Samsung que cotizan en la Bolsa de Valores de Seúl en Corea del sur se dispararon 7.53% hasta los 208.5 wones.

El acuerdo se centrará en el suministro de la memoria de alto ancho de banda de próxima generación (HBM4) de Samsung para los próximos aceleradores de IA Instinct MI455X de AMD, así como en la memoria DDR5 optimizada para los procesadores EPYC de sexta generación de AMD, según indicaron en un comunicado.

"Samsung y AMD comparten un compromiso para avanzar en la computación de IA, y este acuerdo refleja el alcance creciente de nuestra colaboración", dijo Young Hyun Jun, vicepresidente y CEO de Samsung Electronics.

El acuerdo se produce durante la semana de la conferencia anual de desarrolladores de Nvidia, GTC, donde el CEO Jensen Huang anunció el lunes una asociación de fundición con la empresa coreana y elogió sus chips HBM4.