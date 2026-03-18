Pemex tendrá nueva Comisión Consultiva del Petróleo presidida por Cuauhtémoc Cárdenas

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la creación de una Comisión Consultiva del Petróleo que será presidida por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y será un instrumento técnico al servicio de la petrolera del Estado.

En el marco de la conmemoración del 88 aniversario de la expropiación petrolera, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, recordó que a un año de la promulgación de la legislación secundaria que materializó la preponderancia de las empresas del Estado, se logró la reintegración de las subsidiarias de Pemex en una sola empresa, lo que según él permite mejorar condiciones operativas,

Y desde instalaciones de la empresa del Estado en Pueblo Viejo, Veracruz, dijo que se instalará una Comisión Consultiva del Petróleo, orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos, con la finalidad de expresar opiniones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones relacionadas con el objeto de Pemex.

“Dicha comisión será precedida por el ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano, en reconocimiento a su experiencia, trayectoria, liderazgo y profundo de nacionalismo claro si él acepta”, aseveró el directivo en el evento que contó con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum y del propio Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas que como presidente promulgó la nacionalización de los recursos hidrocarburos del país en 1938.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, aseguró en el mismo evento que se está logrando estabilizar la producción petrolera nacional, mientras Pemex recupera su capacidad de refinación, incrementando la refinación de petrolíferos el 100% con respecto al 2018, además de que se aumentó la producción de fertilizantes el año pasado en 21% ya que se lleva a cabo la rehabilitación de los complejos petroquímicos.

“Además gracias también al compromiso y trabajo con la Secretaría de Hacienda se restructura financieramente a Pemex, teniendo como resultado que la deuda de Pemex bajara el 19% entre 2018 y 2025”, dijo.

Entre vítores y porras de trabajadores de Pemex en el público, que retomaron el grito “petroleros presidenta”, la primera mandataria Claudia Sheinbaum expresó su gusto por la presencia del ingeniero Cárdenas, “por muchas razones: la primera por ser 18 de marzo, y él no es sólo hijo del general, sino que toda su vida se ha dedicado a luchar por la soberanía energética”.

Según Sheinbaum, en 1988 Cuauhtémoc Cárdenas enseñó que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México: “Cuauhtémoc Cardenas debería de haber sido el presidente de la República en 1988, pero ese fraude electoral nos arrebató esa posibilidad”.

“Gracias ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por su lucha por su historia, por lo que significa para el país y además por haber aceptado ser parte de este consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y petróleos Mexicanos a todas y a todos