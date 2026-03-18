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Alpek designa a Rodrigo Prieto como su nuevo director de Finanzas a partir de mayo
Rodrigo Prieto se desempeña como director de Abastecimientos y Logística en Indelpro, el negocio de polipropileno de Alpek, y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria petroquímica.
La petroquímica mexicana Alpek anunció el miércoles que nombró a Rodrigo Prieto Treviño como nuevo director de Finanzas (CFO) a partir del 1 de mayo, en sustitución de José Carlos Pons, quien dejará el cargo tras siete años en la compañía.
Prieto se desempeña como director de Abastecimientos y Logística en Indelpro, el negocio de polipropileno de Alpek, y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria petroquímica.
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El director general de Alpek, Jorge Young, destacó que la experiencia de Prieto en distintos roles de liderazgo será clave para impulsar la estrategia de largo plazo de la compañía y fortalecer la creación de valor para los accionistas, en un entorno desafiante para la industria petroquímica.