El futuro de los pagos ya se juega en México: Francisco Valdivia, Visa

México vive un momento decisivo en la evolución de su sistema de pagos. Para Francisco Valdivia, director general de Visa México, el futuro de los pagos ya se juega en el país. La combinación de mayor aceptación, tecnología avanzada y un consumidor más exigente están redefiniendo la forma en que personas y comercios interactúan con el dinero. Este proceso no representa solo un cambio tecnológico, sino una transformación estructural con implicaciones económicas y sociales de largo plazo.

“Durante años el efectivo marcó el ritmo de la economía. Hoy estamos viendo algo distinto: pagos más simples, más rápidos y más seguros, empiezan a integrarse de forma natural a la vida cotidiana. No es una moda ni una transición superficial; es un cambio de fondo en la forma en la que México se mueve, consume y crece”, menciona Valdivia.

De acuerdo con el directivo, el crecimiento se traduce en beneficios tangibles para los usuarios. Hoy, más comercios aceptan pagos electrónicos, lo que reduce fricción, tiempos de espera y dependencia del efectivo.

Para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el impacto es aún más claro: estudios reflejan que los comercios que adoptan pagos digitales podrían incrementar sus ingresos, con crecimientos promedio de 20%, además de un mayor control financiero.

Ecosistema y colaboración

En esta transformación, y para avanzar hacia una digitalización más profunda de estas empresas, el directivo consideró que la colaboración público-privada es un pilar fundamental.

Junto con la Secretaría de Economía, Visa impulsa la iniciativa “Crece tu mipyme con pagos digitales”, cuyo objetivo es habilitar a 1 millón de micro y pequeñas empresas para aceptar pagos electrónicos. Para ello, la firma colabora con socios estratégicos como BBVA, Getnet y Global Payments, además de sumar a más aliados del ecosistema de adquirencia, es decir, instituciones que proporcionan la infraestructura y los servicios que permiten a los comercios aceptar pagos electrónicos.

Según la firma, los esfuerzos comienzan en las sedes anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el país, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes del torneo. Además, estas iniciativas se extenderán durante todo el sexenio y están alineadas con el Plan México, una hoja de ruta impulsada desde el gobierno que busca fortalecer la participación del país en las cadenas globales de valor.

En paralelo, el directivo detalla que, de la mano de la Secretaría de Turismo (Sectur), además de aportar datos que permitan diseñar estrategias de turismo más segmentadas y promover la marca país, Visa trabaja en la digitalización de pagos para más de 8,000 guías de turistas. Esto busca facilitar que el gasto de visitantes internacionales llegue de forma directa y transparente a los prestadores de servicios locales, contribuyendo a posicionar a México como un destino de clase mundial. De cara al futuro, Valdivia anticipa un sistema de pagos cada vez más invisible e integrado.

“En Visa operamos como infraestructura crítica. Nuestra función es habilitar interoperabilidad, resiliencia y escalabilidad”, resalta.

El directivo destaca que, de cara a los próximos cinco años, el principal reto será impulsar el crecimiento sin generar exclusión. En ese sentido, subraya que la digitalización debe avanzar de forma incluyente, con soluciones simples y accesibles que permitan ampliar la adopción de pagos digitales.

“Hablamos de tokenización como estándar, pagos sin contacto desde cualquier dispositivo, con casos emergentes de comercio agéntico y, eventualmente, stablecoins bajo marcos regulatorios claros. Menos fricción y más inteligencia en cada transacción”, señala Valdivia.

El Mundial como catalizador

También señala que los macro eventos globales, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, representan una oportunidad única y un catalizador para los países anfitriones. Como ejemplo, destacó que la rápida adopción de métodos de pago sin contacto durante la “Copa Mundial de la FIFA Catar 2022” impulsó el desarrollo de una economía digital más robusta y eficiente en ese país.

Como muestra de la magnitud de esta oportunidad, datos de Visa Consulting and Analytics indican que el número de transacciones electrónicas en Catar realizadas con métodos de pago sin contacto creció a una tasa de crecimiento anual compuesta superior a 85% entre el 2020 y el 2024. Además, la proporción de transacciones y el gasto efectuado por visitantes extranjeros en el país se duplicó entre el 2021 y el 2022.

En este contexto, el directivo resaltó que México constituye un mercado clave dentro de la visión de largo plazo de Visa, ya que su presencia en el país responde a una estrategia de crecimiento orgánico sostenido.

Bajo esta estrategia, la compañía apuesta por seguir invirtiendo en el ecosistema de pagos y reforzar su compromiso con la innovación, la inclusión financiera y el desarrollo de soluciones de pago seguras y de nueva generación, particularmente de cara al Mundial.

“En Visa, como Socio Oficial de Tecnología de pagos de la Copa Mundial de la FIFA sabemos qué el legado tangible de este evento es la infraestructura que queda después, en nuestro país, la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría dejar infraestructura, comercios digitalizados, turismo más competitivo, una experiencia avanzada y una economía mejor conectada que permanezcan mucho más allá del último partido”, concluye Valdivia.