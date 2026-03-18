Costa Rica cierra embajada en La Habana y pide a Cuba retirar personal diplomático de su territorio

El presidente de ⁠Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció el miércoles el cierre de la embajada del país centroamericano en ⁠Cuba, en protesta por ⁠la situación de derechos humanos en la isla.

El mandatario, que no detalló cuando se haría efectivo el cierre de la legación diplomática, también pidió a Cuba que retire a su personal diplomático de San José y anunció que Costa Rica solo mantendrán relaciones consulares con la nación caribeña.

"Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión y condiciones indignas que tienen los habitantes de esa isla hermosa", dijo Chaves en una actividad en la frontera con Nicaragua en la que estuvo presente la embajadora de Estados Unidos, Melinda Hildebrand.

"Hay que limpiar al hemisferio ⁠de comunistas, cada pueblo debe ⁠hacerlo por sí ⁠mismo, pero no vamos a dar legitimidad al régimen ⁠que oprime y tortura a casi 10 millones de habitantes", añadió el presidente, que deja el cargo en mayo pero aseguró que tomó la decisión tras consultarla con su sucesora, Laura Fernández.

Ecuador también cerró a principios de este mes su ⁠embajada en Cuba, tras declarar al embajador cubano Basilio Gutiérrez "persona non grata".