Sheinbaum anuncia que Citlalli Hernández deja la Secretaría de las Mujeres; regresa a Morena rumbo a 2027

Citlalli Hernández presentó su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres; un movimiento que reconfigura tanto el gabinete federal como la estrategia política de Morena.

La decisión, anunciada durante la conferencia mañanera presidencial, responde a su incorporación a las tareas partidistas de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Hernández Mora y explicó que su renuncia se da en el marco de buscar “apoyar” en las tareas de dirigencia nacional de Morena para fortalecer la organización política del partido.

De acuerdo con el anuncio, la salida será efectiva el próximo viernes 17 de abril del 2026, mientras se define quién asumirá la titularidad de la dependencia.

“Ya les voy a informar quién la va a sustituir y decirle a Citla que siempre tiene un espacio aquí en nuestro gobierno. Y lo valiosa que es para el movimiento de la Cuarta Transformación”, dijo la presidenta de México en su conferencia matutina de este jueves.

Durante la mañanera, Sheinbaum también destacó el trabajo y la trayectoria de la ahora exfuncionaria: “Tengo la mejor opinión, es una joven brillante, trabajadora. En este año y medio repartió 25 millones de cartillas de las mujeres, cartillas de derecho de las mujeres. Se modificó la Constitución, estuvo trabajando con colectivos, atendiendo a víctimas”.

Durante su gestión, Hernández impulsó programas enfocados en la atención integral a mujeres en situación de violencia, así como iniciativas de autonomía económica y fortalecimiento de derechos. Entre sus principales apuestas estuvo la creación de espacios de atención y acompañamiento, en línea con el enfoque del actual gobierno de colocar a las mujeres en el centro de la política pública.

Citlalli Hernández fue la primera titular de la Secretaría de las Mujeres, ya en este nivel de la institución, que antes fue el Instituto de las Mujeres.

Hernández Mora asumió formalmente el 1 de enero de 2025.

Sheinbaum reconoció que la decisión de Hernández fue sorpresiva, pero reiteró su respaldo.

“Es una compañera muy valiosa”, expresó durante la conferencia, al tiempo que destacó su papel dentro del movimiento político que llevó al actual gobierno al poder.

Hasta ahora, el gobierno federal no ha anunciado con exactitud cuándo se anunciará la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, pero confirmó que será durante los próximos días.

La Secretaría de las Mujeres es una dependencia fundamental en un contexto donde la violencia de género, y las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres persisten.