Persiste violencia en Líbano pese a plan de tregua con Israel

Ataques israelíes dejaron ocho muertos y varios heridos en Líbano, mientras un soldado israelí murió en combate, señalaron autoridades el jueves, un día después del anuncio de un nuevo plan de alto el fuego para la guerra de Israel con Hezbolá.

El Ministerio de Salud libanés informó que cinco personas murieron el jueves por un ataque israelí en el este del Líbano, mientras que otro ataque cerca de la ciudad sureña de Tiro causó tres muertos más.

Los bombardeos también dejaron ocho heridos, entre ellos tres niños y dos mujeres.

El ejército israelí dijo en tanto que uno de sus soldados murió en el sur de Líbano, la primera víctima mortal desde el anuncio de una nueva tregua.

El capitán Eitan Shmuel Lemberg, de 21 años, "cayó en combate", señaló el ejército en un breve comunicado.

Una fuente militar dijo a la AFP que murió por un misil disparado por el grupo armado Hezbolá contra un tanque israelí.

Tras la última ronda de conversaciones auspiciadas por Estados Unidos en Washington el miércoles, los enviados de Israel y Líbano acordaron implementar un alto el fuego supeditado a que Hezbolá, el grupo islamista libanés respaldado por Irán, detenga sus ataques.

Pero el jefe de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó la tregua.

Israel y Líbano ya acordaron un alto el fuego el 17 de abril, pero nunca llegó a cumplirse cabalmente.

Líbano se vio arrastrado a la guerra lanzada a fines de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, cuando, a principios de marzo, Hezbolá atacó a Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei. Esto provocó bombardeos israelíes y una invasión terrestre.