Peso mexicano se aprecia frente al dólar por optimismo sobre Oriente Medio 

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la sesión de este jueves. La divisa local ganó terreno apoyada por una mayor apetito por riesgo en los mercados, tras conocerse un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano que redujo la preocupación sobre Oriente Medio.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.2881 unidades por dólar. Frente a un registro de 17.3394 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento dejó al peso una ganancia de 5.13 centavos, equivalentes a 0.30 por ciento.

El precio del dólar se movió con un rango entre un máximo de 17.3500 unidades y un nivel mínimo de 17.2677. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, perdía 0.08% a 99.45 unidades.

El dólar cayó desde un techo de dos meses, favoreciendo a divisas emergentes como ⁠el peso, a pesar de que más tarde se conoció que el grupo Hezbolá rechazó el alto el fuego acordado en las conversaciones mediadas por Estados Unidos e Israel siguió atacando el sur del país.

La disminución del nerviosismo hizo caer los precios del petróleo y el WTI estadounidense bajó 3.15% a 93 dólares por barril, mientras que el dólar perdió terreno por la menor búsqueda de refugio y una reducción de las apuestas por tasas de interés altas con la caída del crudo.

"Ante la caída del petróleo, el dólar se debilita de manera generalizada y el peso alcanza una línea de soporte formada desde el 24 de mayo. Ese se ha tocado en seis ocasiones y en todas presentó un rebote técnico, veremos si sigue respetando este patrón", dijo Roga Capital.

En cifras laborales, esta mañana se conoció que el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó más de lo previsto la semana pasada. Los operadores se preparan para la publicación del reporte oficial de empleo, mañana, clave para la Fed.

Desde mi perspectiva, el peso se encuentra estructurando una fase de consolidación técnica crítica, donde el nivel de los 17.26 pesos por dólar ha quedado validado como un soporte relevante de alta demanda corporativa y cobertura", dijo el bróker EBC Financial Group.