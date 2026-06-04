Caso de gusano barrenador en EU pone en alerta a ganaderos y eleva los precios

Los futuros del ganado de engorde estadounidense se dispararon el jueves, mientras ganaderos y operadores se mantenían en alerta máxima por la ⁠posibilidad de nuevos casos de una ⁠mosca parásita devastadora que devora vivos a los animales de sangre caliente.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo a periodistas que no se habían detectado más casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo en los alrededores del enconrado en La Pryor, en el estado de Texas, que el Gobierno federal confirmó a última hora del miércoles.

El caso supuso un duro golpe para los ganaderos estadounidenses, que se habían estado preparando para un brote mientras la plaga avanzaba hacia el norte a través de México durante el último año.

"Hemos recibido un par de (informes) que planteaban posibilidades", dijo Rollins en una rueda de prensa. "Ciertamente ninguno que se parezca al que vimos ayer en La Pryor, pero lo estamos investigando".

Rollins había dicho antes el jueves, ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, que el Departamento de Agricultura (USDA) cree que puede contener un caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas, el primer caso registrado en el estado desde 1966.

Una infestación más amplia podría reducir aún más la cabaña ganadera de Estados Unidos, que es la más pequeña en 75 años.

Los gusanos barrenadores son moscas parásitas cuyas hembras ponen huevos en heridas abiertas y membranas ⁠mucosas de cualquier animal de sangre caliente. Una vez ⁠que los huevos eclosionan, cientos de larvas ⁠de gusano barrenador utilizan sus afiladas mandíbulas para perforar la carne viva, acabando por matar a su huésped ⁠si no se trata.

"El gusano barrenador del Nuevo Mundo suena como algo sacado de una película de terror, pero es real", dijo Nate Sheets, candidato republicano a comisionado de Agricultura de Texas. "Se trata de una emergencia agrícola".

Los futuros del ganado de engorde cayeron inicialmente en la Bolsa Mercantil de Chicago, ya que los operadores temían que la infestación pudiera reducir el interés de los consumidores por la carne de vacuno, pero repuntaron rápidamente más de un 3%.

La ⁠detección amenaza a la industria ganadera de Texas, que podría enfrentarse a unas pérdidas económicas estimadas de hasta 1,800 millones de dólares si el gusano barrenador se propaga, según los expertos.