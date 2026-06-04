Policías hallan 4 cuerpos decapitados frente al Congreso de Guerrero; Fiscalía inicia investigación

Policías hallaron cuatro cadáveres decapitados dentro de un vehículo abandonado junto al Congreso del estado de Guerrero, informaron el jueves autoridades.

Guerrero, famosa por abarcar el balneario de Acapulco, es azotada por combates entre cárteles por las rutas del trasiego de drogas.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que inició con las investigaciones correspondientes y desplegó peritos y agentes ministeriales en el bulevar Vicente Guerrero para el esclarecimiento de los hechos.

Fuentes de la fiscalía precisaron a la AFP que los cuerpos estaban cubiertos con bolsas de plástico negras en un automóvil dejado en uno de los accesos traseros del edificio legislativo en la capital Chilpancingo.

La lucha entre grupos narcotraficantes en esa zona involucra al Cártel de la Sierra y a Los Ardillos, una banda a la que comunidades indígenas responsabilizaron de los bombardeos en las montañas del estado con altos niveles de pobreza.

La violencia en la región provocó hace dos semanas el desalojo de una comunidad indígena que huyó de disparos y bombardeos con drones atribuidos a Los Ardillos.