Pemex trabaja hoy bajo una visión plena de soberanía energética: Juan Carlos Carpio Fragoso

• El director general de Pemex impartió una Conferencia Plenaria en el marco de la Vigésima Edición del Congreso Mexicano del Petróleo

• Destacó que Pemex intensifica la exploración y concentra esfuerzos en alcanzar las metas de producción

En su participación en la Vigésima Edición del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP) 2026, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Mtro. Juan Carlos Carpio Fragoso, impartió una Conferencia Plenaria en la que compartió la visión estratégica de la empresa basada en el principio de justicia energética, implementado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el primer día de su gestión.

En presencia de especialistas, académicos e integrantes de la fuerza laboral del sector energético, expuso un balance operativo y financiero de la Empresa Pública del Estado en el que marcó como prioridades fortalecer la seguridad en las operaciones, la eficiencia operativa y la optimización de costos.

Carpio Fragoso indicó que, en el corto plazo, Pemex concentra sus esfuerzos en alcanzar las metas de producción. Para el mediano plazo, promueve esquemas de inversión mixta mediante instrumentos financieros y contractuales que permitan generar beneficios para el país. Asimismo, refuerza las actividades exploratorias para contar, en el largo plazo, con los elementos que permitan mantener la producción.

Tras mencionar que el futuro de Pemex tiene como pilares el talento de su gente, la capacidad de ejecución de sus áreas operativas y una administración responsable que orienta los recursos hacia donde generan mayor valor, subrayó que se busca la cooperación con empresas de nivel internacional.

Para aprovechar mejor las posibles alianzas estratégicas, la empresa fortalecerá la capacitación especializada de las y los trabajadores, aprovechando la experiencia del personal actual y promoviendo la transferencia de conocimientos a las nuevas generaciones.

El titular de Pemex precisó que la posición financiera de la empresa abre posibilidades de financiamiento, lo que permitirá invertir en un programa amplio de capacitación, nuevas tecnologías, y mantenimiento de la producción y la exploración, entre otras actividades.

Petróleos Mexicanos desarrolló la ruta que define su rumbo, en congruencia con los principios de soberanía, seguridad energética, desarrollo sostenible y justicia energética, estableciendo el conjunto de estrategias y acciones orientadas a lograr que las metas de producción se traduzcan en la consolidación de la soberanía energética nacional, concluyó.