La fiscal, el abrazo con Adán y el guiño con el naranja

Adán Augusto López Hernández fue al encuentro de Ernestina Godoy Ramos, recién designada titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Rumbo a la salida, entre el enjambre de senadores que se acercaban para la foto, la mujer recibió a su correligionario, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encomendó operar la salida del exfiscal Alejandro Gertz Manero y su designación para sucederlo en el cargo, y se fundieron en un abrazo, a casi tres meses desde la detención de Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad con Adán, procesado por la FGR por delincuencia organizada.

El pleno de la Cámara de Senadores acababa de aprobar en votación por cédula y en urna transparente el nombramiento de la fiscal interina, encargada del despacho desde el pasado viernes, por mayoría calificada de votos, 97 en total, equivalente a dos tercios de los 127 presentes. Hubo 19 votos en contra y 11 nulos.

Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) reveló que tres senadores del PAN, la bancada de MC y el único senador sin partido, junto con los del oficialismo votaron a favor de Godoy Ramos.

“Entonces, eso está claro, seis votos a favor fueron de Movimiento Ciudadano (MC), tres de Acción Nacional y uno del senador independiente.. ¡Fuera máscaras! Aquí hay que ver la oposición, porque una cosa dicen, otra cosa hacen y otra cosa votan”, dijo el dirigente nacional priista.

Luego de que cada uno de los senadores presentes depositó, en estricto orden alfabético conforme fueron llamados por la secretaria de la Mesa Directiva en turno, su papeleta marcada con el sentido de su voto, vino el recuento.

“La Cámara de Senadores y Senadoras designa a la ciudadana Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de la República”, hizo la declaratoria correspondiente Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva.

“¡Sí, protesto!”, respondió la nueva fiscal por un periodo de nueve años, el brazo izquierdo extendido al frente, a la pregunta de Castillo Juárez:

“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de fiscal general de la República que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

“Si así no lo hiciera que la Nación se lo demande”, devolvió la senadora presidenta y la invitó a subir al presidio a recibir la constancia de su nombramiento, que mostró en todo lo alto y abrazó fuerte.

“Es tiempo de mujeres”, se escuchó una voz entre los escaños por la zona que ocupan los senadores de Morena, secundada por aplausos y más aplausos.

“Er-nes-tina, Er-nes-tina…”, surgieron otras, del mismo lado.

Y otras más: “La fis-cal. La fis-cal…”

Todo, entre aplausos y más aplausos.

Y el decálogo emecista

La única pregunta, de las 18 que le fueron formuladas, tres por cada uno de los seis grupos parlamentarios representados en la Cámara Alta, que respondió Godoy Ramos de manera directa durante su comparecencia ante el pleno cameral fue la relacionada con la propuesta planteada por los emecistas, a cuya aceptación condicionaron su voto a favor.

“Sólo me refiero al decálogo que ha presentado Movimiento Ciudadano y que les puedo decir que lo hago mío, lo firmo y me comprometo públicamente a que esas son las acciones que vamos a encomendar”, asumió.

Antes, la mujer ofreció: “No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad”.

La terna de la que los senadores designaron a la nueva fiscal, remitida a la Cámara Alta por la presidenta Claudia Sheinbaum, la completaron Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.

A punto de abordar su camioneta Tahoe blanca blindada, en el sótano 1, la nueva fiscal vaciló en acercarse o no a la prensa; optó por no hacerlo y subió al banco que usa para alcanzar el asiento trasero y salió de la sede senatorial.