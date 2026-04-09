Clara Brugada inaugura Buró ejecutivo de CGLU 2026: un llamado global por la paz y justicia social

⁠La capital del país, integrante de esta red desde 1913 y sede del Congreso Mundial en 2010, recibe a líderes de más de 200 mil ciudades de 140 países para evaluar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y definir la agenda urbana post-2030 de cara al Foro Urbano Mundial 2028

Ante una "policrisis" global que afecta a 3 mil millones de personas sin vivienda adecuada, la Jefa de Gobierno destacó el modelo de las UTOPIAS —acreedoras a premios como el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat y el Premio de Shanghái— y el Sistema Público de Cuidados como ejes para combatir la desigualdad

⁠Se lanzaron tres propuestas estratégicas al municipalismo internacional: un pacto mundial para erradicar la pobreza, situar la política de cuidados al centro de la gestión urbana para hacer justicia a las mujeres y consolidar a CGLU como una red promotora de la paz frente a la ley del más fuerte

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2026. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró esta mañana el encuentro del Buró Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 2026 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Este evento representa el preludio logístico y político fundamental de cara a la proyección internacional que tendrá la capital por el Mundial 2026, una justa que, aseguró la mandataria, llegará a una urbe sin machismo, sin racismo y con plena perspectiva de derechos humanos.

Durante su intervención, Brugada Molina compartió su trayectoria personal como motor de su visión política, recordando que siendo muy joven se mudó a uno de los barrios más pobres y olvidados del país para transformar el territorio. Destacó que su formación se forjó desde la base como jefa de manzana, dirigente de barrio, activista, diputada y alcaldesa de la demarcación más poblada de la Ciudad de México. Al respecto, aseveró:

“Hoy soy jefa de gobierno y sigo trabajando de la única forma que sé, desde abajo y con la gente. Desde entonces creo en el poder transformador que se organiza desde comunidades”.

En el marco del análisis de la actual "policrisis" global, la mandataria señaló que mientras 12 multimillonarios concentran más riqueza que la mitad de la humanidad, en la Ciudad de México se avanza hacia el ingreso ciudadano universal, alcanzando ya a más de 2 millones de personas con transferencias directas. Para combatir la crisis ambiental, reafirmó la meta de reducir en un 35 por ciento las emisiones contaminantes y reciclar el 50 por ciento de los residuos mediante una estrategia de electromovilidad que incluye nuevas lineas de cablebús y ciclovías.

Sobre la crisis de vivienda, subrayó la importancia de la regulación de rentas para evitar que la ciudad sea una mercancía, puntualizando:

“No creemos en la vivienda mercancía, en la vivienda privilegio. La vivienda es un derecho. Las ciudades son para habitarlas, no para especular”.

El encuentro contó con la presencia de referentes regionales como Paola Pabón, Prefecta de Pichincha; Ricardo Neves, Alcalde de Niterói; Ricardo Gray, Vicepresidente de América Latina para CGLU; y Jordi Pascual, Coordinador de la Comisión de Cultura de CGLU. La Jefa de Gobierno recordó el legado de la capital en la red, desde la fundación de Metropolis hasta la organización del Foro del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) en 2019 y el Premio Internacional CGLU-Ciudad de México-Cultura 21.

Al cierre de la sesión, tras proponer un pacto global por la erradicación de la pobreza y la paz universal, la Jefa de Gobierno dio la bienvenida a las delegaciones internacionales con un mensaje de fraternidad:

“Ciudad de México: ombligo de la luna; capital de la primavera de jacarandas violetas. Ciudad de alamedas, palacios y monumentos; cuna de grandes ideas; protagonista de revoluciones; capital de la transformación”.