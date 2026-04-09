Colectivos de búsqueda localizan restos de 11 personas en fosa clandestina en Jalisco

Los restos humanos de al menos 11 personas fueron localizados en una fosa clandestina en el estado de Jalisco, una de las sedes del Mundial de futbol 2026, informaron este jueves autoridades locales.

Los cadáveres fueron descubiertos por colectivos de búsqueda de desaparecidos en el municipio de Ixtlahuacán, un suburbio de Guadalajara, la capital estatal, informó la fiscalía local.

"Hasta el momento se han encontrado restos óseos respecto a 11 víctimas", dijo en rueda de prensa la vicefiscal de personas desaparecidas, Blanca Trujillo.

La funcionaria informó que la fiscalía analiza además doce bolsas con restos humanos localizadas en Tlajomulco, otro suburbio de Guadalajara.

Dijo que se desconoce aún el número total de víctimas, y precisó que los restos, en ambos casos, son de "larga data".

Jalisco, uno de los estados más golpeados por la violencia ligada al narcotráfico, albergará cuatro partidos de los 13 que se disputarán en México en el Mundial de Norteamérica 2026.

Este distrito fue sacudido en febrero pasado por la muerte, durante un operativo militar, del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera "El Mencho". Hasta entonces, el capo más buscado por Estados Unidos.

La FIFA ratificó su confianza en Guadalajara como sede mientras que el gobierno federal anunció el despliegue de casi 100,000 efectivos para garantizar la seguridad en esa urbe, en Monterrey y en Ciudad de México, las tres sedes mundialistas.

Según cifras oficiales, México registra más de 130,000 personas desaparecidas, la mayoría de ellas en las últimas dos décadas en medio de la violencia ligada al narcotráfico.

Esta situación derivó en un duro informe presentado la semana pasada por un comité de expertos en derechos humanos de la ONU, documento que es rechazado por el gobierno.