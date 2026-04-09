En unos días, inauguración del Puente Nichupté en Cancún: SICT

Cancún, QRoo. - El titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) Jesús Esteva, confirmó que están a unos días de concluir e inaugurar el Puente Nichupté.

“En Quintana Roo, el Puente Nichupté que ya estamos a unos días de concluir, de abrir. Estamos como ven en acabados, balizamiento y pruebas de carga”, dijo.

La obra con la cual se pretende aligerar el tráfico en la zona hotelera de Cancún ya alcanza los 11,809 millones de pesos.

Esta cifra deriva de los reportes trimestrales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el avance de las proyectos federales, según los cuales al cierre de 2025 el puente ya alcanzaba los 10,899 millones de pesos.

Tan sólo entre 2025 y 2026 se han invertido 3,839 millones de pesos.

De esa cifra, 2,929 corresponden a 2025, según se puede confirmar en los informes al cuarto trimestre del año pasado ante la SHCP.

Esto supone que los 910 millones restantes se están ejerciendo para el cierre de la obra durante el presente año.

Con los 10,899 millones invertidos hasta 2025, más los 910 de 2026, el puente alcanza ya un sobrecosto de 112% respecto de los 5,570 millones de pesos con que fue licitado y adjudicado en 2022 a la firma Ingenieros Civiles Asociados (ICA).

Además, la obra se ha pospuesto en múltiples ocasiones desde diciembre de 2023, primera fecha anunciada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para su inauguración.

Desde entonces, se han hecho más de 10 anuncios de conclusión de los trabajos que no han podido cumplirse ante distintas complicaciones técnicas durante la obra.

Sin embargo, las imágenes mostradas en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum parecen indicar que ahora sí la obra está casi concluida. Una vez que se inaugure ésta en próximos días, la SICT informó que iniciará el Distribuidor Vial Kukulcán.

Esta nueva estructura conectará el Puente Nichupté con la zona hotelera de Cancún para dar fluidez al tránsito de vehículos en la intersección de las dos arterias.

La obra consiste en “un paso superior vehicular de 770 metros de longitud (contando rampas de acceso Inicio y fin). Iniciará con una sección de cuatro carriles de 3.20 metros cada uno, con camellón central, hasta un ancho de 28.4 metros”.

De esta manera, quienes circulen por el puente Nichupté y pretendan incorporarse al bulevar Kukulcán, en dirección al aeropuerto, podrán pasar por la parte elevada, mientras que quienes vayan en la dirección opuesta circularán por debajo sin interrumpir su marcha.