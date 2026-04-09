Pemex reporta incendio en planta de coque de la refinería Olmeca en Tabasco

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el jueves de un incendio en la bodega de coque ⁠de su refinería ⁠Olmeca, en Tabasco y detalló que al momento no se registraban lesionados.

El incendio en la refinería de Dos Bocas que inició operaciones en 2024 y tiene una capacidad de procesamiento de 350,000 barriles por día (bpd), se da unas semanas después de otro siniestro en la instalación tras el desbordamiento de aguas aceitosas desde el interior de la refinería hacia un camino aledaño que prendieron rápidamente al paso de un vehículo, provocando la muerte de cinco personas.

"Todos los cuerpos de emergencia ⁠de la zona atendiendo", dijo ⁠Pemex en ⁠su cuenta de X. Olmeca, junto al puerto ⁠Dos Bocas, ha tenido un cúmulo de problemas desde su construcción en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en un enorme predio frente al Golfo de México, en lo que alguna ⁠vez se pensó fuera una reserva privada de la petrolera.