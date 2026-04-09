A la sembrada pregunta en mañanera de Palacio sobre excesos de la libertad de expresión en los medios de comunicación se suma la calculada respuesta: “para eso existen los derechos de las audiencias”, y confirmó que mantienen la pretensión de hacer ley el derecho presidencial a su personal derecho de réplica.

La afirmación parece confirmar que se mantiene vigente en el Plan B de la reforma electoral la idea de rebasar por los flancos la legalidad haciendo realidad la pretensión de la Presidencia de su libertad de usar el derecho de réplica en un año electoral.

Y se confirma lo dicho ya hace tiempo en este espacio, que la Presidencia quiere eliminar la regla constitucional y legal que impide al Ejecutivo Federal hacer propaganda partidista y usar la poderosa tribuna de la mañanera para lanzar rayos y centellas contra medios de comunicación y periodistas y, desde ahora, intervenir en el proceso electoral de 2027.

UIF bloqueo de cuentas

La Suprema Corte falló que la Unidad de Inteligencia Financiera podrá bloquear las cuentas de las empresas y ciudadanos, decisión que causó preocupación hasta en las tres ministras que, al votar en contra, dijeron que no están claros cuáles indicios cancelan la presunción de inocencia.

Alega la ministra Lenia Batres que entre 2018 y 2025, la legislación anterior permitió que se desbloquearan 32 mil millones de pesos en recursos de cuentas bloqueadas a empresas y ciudadanos, pero no explica cual daño puede justificar la violación de derechos constitucionales.

Dejan indefensos a empresas y ciudadanos, pues sabrán del bloqueo de todos sus recursos cuando los bancos les avisen que bloquearon sus cuentas y no les queda dinero ni para el gasto más elemental y, además, que tienen solo cinco días para demostrar el origen lícito de sus recursos, aunque todavía no tenga el Gobierno siquiera método para las impugnaciones.

Transportistas

A pesar de la narrativa oficial que minimiza los paros de transportistas, hasta los medios afines al gobierno informan que se reportaron bloqueos carreteros en al menos 13 entidades y se aduce que no hay razón para esas acciones, pues en Gobernación se han celebrado mesas de dialogo.

No explican que la narrativa oficial aprovecha que hay varias organizaciones de transportistas –las de las grandes empresas y que cada una ha creado su propia asociación-, pero hay poca representación de lo que llaman hombres-camión, aquellos que poseen uno o dos vehículos.

La narrativa cuida solamente que los chilangos no padezcamos seriamente por los bloqueos, apostando a que en CDMX nos vemos como el ombligo del mundo. Como cuando, al inicio del sexenio lopezobradorista, errores del Gobierno provocaron grave escasez de gasolina y bastó que hicieran todo para que aquí no faltara, para que la escasez en el resto del país se volviera mediáticamente irrelevante.

NOTAS EN REMOLINO

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de CDMX, junto con Pablo Vázquez, titular de Seguridad, presentó un informe de cómo se ha combatido la extorsión en la capital de la República … La explicación del Servicio Público de Radiodifusión para rechazar que se subcontraten servicios, convierte el tema en asunto de semántica … La entrega del adeudo de agua a Estados Unidos se cumplirá, pero condicionado a las lluvias, precisaron en Palacio Nacional, pues ningún tratado puede exigir que se haga lo imposible … La empresa Procter & Gamble ha invertido en un proyecto para reforestar la región a donde llegan las mariposas monarcas … Interesante que el Gobierno capitalino haya creado el Instituto de instaladores de gas y electricidad … A quienes quieren hacer historia dejó Konrad Adenauer esta reflexión: “La historia es suma de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse …