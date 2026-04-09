Hoteles boutique de Puebla buscan captar más turismo extranjero de la tercera edad

Puebla, Pue. Al año arriban entre primavera y verano alrededor de 15,000 turistas de la tercera edad provenientes de Estados Unidos y Canadá, por lo que dueños de hoteles boutique y touroperadores de la ciudad lanzarán una campaña de promoción permanente para buscar incrementar la afluencia hasta 20%.

Lo anterior, comentó el presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, al abundar que la angelópolis y los Pueblos Mágicos de San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, buscan sacar mayor provecho a ese mercado.

Refirió que los jubilados y pensionados de esos países viajan al menos una vez al año, por lo que México es su principal destino, sobre todo ciudades coloniales.

“Hay un mercado potencial de sexagenarios, ya que la mayoría de esos viajantes prefieren visitar este tipo de ciudades con atractivos arquitectónicos que destinos de playa, por lo cual estos tres municipios de Puebla ofrecen esa ventaja; además que se encuentran cerca”, ahondó.

Domínguez Gabián dijo que la angelópolis está a 20 minutos de las dos Cholulas y éstas solo las divide la pirámide, por lo que pueden ser recorridos a pie.

Mayor afluencia de EU

Estimó que el 60% por ciento de los turistas de la tercera edad provienen de la unión americana, mientras que el resto de Canadá, quienes en su mayoría optan por rentar cuartos en hoteles boutique o posadas, debido a que buscan un ambiente de mayor confort.

El promedio de estancia de esos viajantes es de tres a cinco días, con un gasto de entre 1,500 y 2,000 pesos por persona al día.

La Angelópolis tiene 16 hoteles boutique, los cuales ofrecen alrededor de 240 habitaciones, cuyo costo promedio la noche es de 150 dólares, “cantidad que es barata respecto al de complejos en otras ciudades como San Miguel de Allende, que son hasta el doble, donde han posicionado su mercado”.

Admitió que se deben integrar paquetes más atractivos para ese nicho de mercado que, por lo regular viaja en grupos de 30 personas.

Dijo que a través de las embajadas es como buscarían hacer mayor promoción de los tres destinos mencionados, pero requieren el apoyo gubernamental.

Al proyecto se han sumado 30 touroperadores, quienes trabajan directamente con agencias de viajes.