Profepa responde a acusaciones sobre abandono de delfines en parque acuático de Cancún

Cancún, QRoo.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que aún no han sido trasladados a otro hábitat los mamíferos marinos que fueron captados en un video viral de redes sociales en el delfinario propiedad de Dolphin Discovery, en la tercera sección de la zona hotelera de Cancún.

La dependencia informó que aunque el establecimiento ya fue clausurado, no se ha podido trasladar a los nueve delfines a otro hábitat, pues necesitan cumplir un protocolo de seguridad que garantice el bienestar de los especímenes.

Confirmaron que desde antes de la clausura los especímenes ya estaban enfermos, algunos de gravedad.

Dicha clausura ocurrió en octubre de 2025 y desde entonces se aseguraron a los 9 delfines. “Desde entonces diariamente están bajo cuidado veterinario especializado con sus entrenadores presentes”, expone Profepa en un comunicado, sin embargo, son ya prácticamente seis meses los que han transcurrido sin que se haya podido concretar el traslado de los ejemplares.

La dependencia argumenta que “moverlos antes de tiempo sería ponerlos en riesgo”, pero mientras tanto reciben atención veterinaria, además de que la calidad del agua es monitoreada permanentemente.

Aunque hay un procedimiento administrativo en curso contra los dueños del delfinario, hasta en tanto los delfines recuperen su salud, no podrán ser reubicados.

“El delfinario tiene la responsabilidad de asegurar su trato digno y bienestar y de informar de forma continua sobre su estado de salud. Los delfines serán trasladados a instalaciones adecuadas cuando sea seguro para ellos”, concluye el comunicado de la dependencia.

A finales del año pasado, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) del gobierno de Quintana Roo, en conjunto con la Profepa realizaron un operativo en las instalaciones de este delfinario, donde la dependencia estatal también corroboró que los delfines tienen cuidado permanente pese a la clausura del establecimiento.