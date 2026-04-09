Gobierno de México impulsa en EdoMéx obras clave para fortalecer movilidad y conectividad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, impulsa proyectos estratégicos que fortalecen la movilidad, la actividad económica y la conectividad en el Estado de México, con impacto directo en la calidad de vida de la población.

Como parte de una visión nacional de desarrollo, destaca la modernización de 372 kilómetros de la carretera Toluca–Zihuatanejo. Para mayo de este año se prevé el inicio del tramo Toluca–Temascaltepec, de 38 kilómetros, una vez concluidos los procesos de liberación del derecho de vía y las obras preliminares.

También sobresalen los avances del Puente Alameda Oriente. La obra presenta trabajos de cimentación en su primera etapa y cuenta con elementos prefabricados listos para su montaje. Se proyecta concluir el primer puente en octubre de este año y el segundo en 2027, en beneficio de la zona del Valle de México.

En la zona norte de la entidad, la construcción de la autopista Atizapán–Atlacomulco permitirá reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad regional.

Estas obras estratégicas reflejan la coordinación entre los gobiernos federal y estatal para consolidar 2026 como el Año de las Obras en el Estado de México, con infraestructura moderna y eficiente para las y los mexiquenses.