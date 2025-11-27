Alejandro Gertz Manero presenta su renuncia como Fiscal General de la República

Alejandro Gertz Manero presentó este jueves oficialmente su renuncia como Fiscal General de la República, al argumentar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le ha propuesto para ser embajador de "un país" amigo".

"Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de seguir sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria", se lee en el documento dirigido a la Senadora Laura Itzel Castillo Juárez y que circula en redes sociales y que fue remitido al Senado de la República.

La renuncia del abogado de 86 años debe ser aprobada por el Senado mexicano, que se disponía a sesionar la tarde del jueves.

En su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la posible dimisión de Gertz Manero a la FGR, tras rumores en redes sociales y detalló que había recibido una carta del Senado de la República al respecto.

Tras los comentarios de Sheinbaum los senadores habían convocado por la mañana a una sesión para analizar el asunto.

Rumores de la renuncia de Gertz Manero surgieron en redes sociales, donde circularon versiones que indicaron que el funcionario presentó su renuncia entre lunes y martes de esta semana, con el argumento de “problemas de salud”.

Otro rumor que circuló en redes era la posible remoción de Gertz se daría después de que la FGR giró orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha, el dueño de Miss Universo, por presuntamente estar involucrado en huachicol y tráfico de armas.

Alejandro Gertz Manero asumió como Fiscal General de la República en enero de 2019, por lo que sus funciones debían terminar hasta enero de 2028.

¿Qué procede tras la renuncia de Gertz Manero a la FGR?

Ante la ausencia definitiva de un titular de la FGR, el Senado de la República cuenta con 20 días para conformar una lista de al menos 10 personas candidatas, que debe aprobarse por al menos dos terceras partes de los legisladores presentes.

La lista avalada se debe remitir al Poder Ejecutivo para que en los 10 días siguientes la mandataria federal formule una terna y la envíe a la Cámara alta.

Con base en la terna propuesta, el Senado cuenta con 10 días para citar a comparecer a las personas candidatas y posteriormente designar al nuevo titular de la FGR con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes.

Si la presidenta no llegara a mandar la terna al Congreso, el Senado contaría con 10 días para designar al Fiscal General de entre los 10 candidatos que en un principio presentó a Presidencia.

En la Constitución se establece que, en caso de que el Senado no envíe la primera lista de 10 candidatos, la presidenta puede proponer al Senado una terna y designar provisionalmente a un Fiscal General, quien ejercería sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva.

(Información en proceso...)