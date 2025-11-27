Senado de la República en incertidumbre por el posible relevo de Gertz Manero al frente de la FGR

En la Cámara de Senadores todo es incertidumbre sobre el relevo del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

La sesión ordinaria del pleno en que habrá de procesarse el asunto, convocada ayer de última hora, entró en receso esta tarde, con el anuncio de reanudar sus trabajos a las 14:30 horas.

Claudia Anaya Mota (PRI), secretaria de la Mesa Directiva, reclamó que el orden del día de la sesión no se haya discutido y aprobado por la mañana, como de costumbre.

“La Mesa Directiva aprueba las órdenes del día de cada sesión y para el caso de esta sesión no hubo reunión de la Mesa Directiva; es decir, la orden del día que circula para que el pleno aborde el día de hoy no está aprobada por la Mesa Directiva como marca el Reglamento.

“Fue bajo insistencia de una servidora, que estuvo pidiendo la temática de la convocatoria, que se hizo el día de hoy, que mandaron esa orden del día, pero no está aprobada por la Mesa esa orden del día. Pues parece nada más una pelota de playa para distraernos en lo que resuelven los asuntos estos compañeros, que todo parece indicar que es un tema relacionado con la Fiscalía, no creo que el fiscal haya mandado una carta de renuncia al Senado porque si la hubiese mandado hubieran tenido que dar vista al pleno’’, declaró la zacatecana a la prensa.

Sobre las versiones que circulan en el sentido de que existe una comunicación por escrito relacionada con la eventual salida de Gertz Manero, aseguró que la presidenta de Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, no informó de nada relacionado con ese tema.

“Yo estoy en Mesa Directiva, no avisó nunca en las reuniones de Mesa Directiva que tuviéramos un documento, una notificación, nunca lo avisó’.

“Y ella no tiene la facultad de reservarse documentos, ella los tiene que poner a consideración de la Mesa Directiva de que llegaron y la Mesa Directiva los tiene que cantar en el pleno y turnarlos a comisión, o sea aquí no es su casa para que hagan lo que quieran los de Morena’’.

Antes de decretar receso, Castillo Juárez informó al pleno que, en efecto, hoy no hubo reunión previa de la Mesa Directiva y, por tanto, “no hubo acuerdos para la formulación del orden día’’.

En la sede senatorial corre la especie de que el Senado dirigió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la que informa que Gertz Manero ha incumplido obligaciones en materia de información por lo que procede su remoción.

