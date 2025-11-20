Segunda marcha de la Generación Z recorre las calles de la CDMX con paso limitado al Zócalo

Con una presencia significativamente menor a la registrada en su movilización previa, manifestantes participan en la segunda marcha convocada por el movimiento autodenominado “Generación Z” este 20 de noviembre en Paseo de la Reforma.

Sin embargo, los participantes fueron encapsulados por elementos de seguridad de la Ciudad de México antes de llegar al Zócalo capitalino.

En el Ángel de la Independencia —punto central de partida— la presencia fue de un poco más de un centenar de manifestantes rodeados por medios de comunicación y curiosos.

Durante su avance sobre Reforma, el contingente fue encapsulado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a la altura de la Glorieta de las mujeres que luchan, con el argumento de evitar riesgos derivados del desfile correspondiente a la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, que continuaba en avenida Juárez.

Por otro lado, además de jóvenes, entre los asistentes se encuentran adultos y personas de la tercera edad que se identificaron como “padres” de jóvenes de la Generación Z.

Policías resguardando la vialidad ante la marcha convocada por el movimiento autodenominado “Generación Z” este jueves 20 de noviembre.AFP

Entre pancartas, consignas contra Morena y referencias al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, los manifestantes exigieron continuar su paso hacia el Zócalo capitalino.

Testimonios recogidos en el lugar indicaron que la poca participación podría relacionarse con que “la gente está trabajando”.