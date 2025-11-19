Vinculan por tentativa de homicidio a tres detenidos en marcha de la Generación Z

Por tentativa de homicidio, tres personas, de las 18 detenidas por su presunta participación en hechos de violencia durante la marcha del pasado sábado convocada por la autodenominada Generación Z, fueron vinculadas a proceso penal.

Los imputados fueron presentados ayer por la tarde ante jueces de control en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, y durante el desarrollo de audiencias en su contra, realizadas por separado, de un total de diez, cinco fueron vinculados a proceso, aunque lo continuarán en libertad, y al resto se dictó la medida cautelar de prisión preventiva hasta en tanto se defina su situación jurídica.

Al filo de las tres y media de la mañana de este miércoles, el juez determinó que existen elementos suficientes para procesar a tres de los imputados porque de acuerdo con las acusaciones en su contra existen elementos suficientes para presumir que pusieron en riesgo la vida de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Durante la primera audiencia celebrada ayer por la tarde en contra de siete detenidos, el juez de control resolvió vincular a proceso a Daniel David Rocha y José Luis Matus por lesiones dolosas y robo, quienes llevarán su proceso en libertad y acudirán a firmar al juzgado cada 15 días.

Cinco detenidos solicitaron la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que les fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva hasta la continuación de la audiencia en su contra, a realizarse pasado mañana.

En otra audiencia, Enrique Sosa y otras dos personas fueron vinculados a proceso por lesiones y les fue impuesta también la medida cautelar de firma periódica.

