Secretaría de Trabajo de la CDMX exige investigar con perspectiva de género agresión a Sheinbaum

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México emitió un enérgico pronunciamiento en el que condena el acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo una investigación exhaustiva y con perspectiva de género.

En una comunicación en redes sociales, Inés González, subrayó que este tipo de agresiones "no son hechos menores", sino que constituyen actos de violencia de género que buscan socavar el liderazgo y la participación política de las mujeres en la esfera pública.

La Secretaría enfatizó la imperativa necesidad de no normalizar ni tolerar tales conductas, las cuales pueden configurar tanto violencia laboral como política, al obstaculizar el pleno ejercicio de las funciones de una mujer en el servicio público.

La exigencia de la Secretaría de Trabajo se fundamenta en la necesidad de que las autoridades actúen con la debida diligencia, en estricto apego a las leyes nacionales y los compromisos internacionales que México ha adquirido en materia de derechos humanos y equidad de género.

Dijo que este llamado también resalta la urgencia de garantizar un ambiente libre de violencia para todas las mujeres que participan activamente en la vida política del país.