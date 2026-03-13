Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revela lista de pensiones de entidades públicas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que identificó pensiones “exorbitantes” dentro de diversas instituciones públicas y dio a conocer que la información sobre esos pagos ya puede consultarse en internet.

La dependencia sostuvo que, conforme al artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las entidades del Estado deben poner a disposición de la sociedad el listado de pensionados y jubilados, junto con el monto que reciben.

La secretaría explicó que el análisis partió de la información presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo del 18 de febrero.

A partir de esa revisión, la dependencia examinó datos de personas pensionadas en varias instituciones públicas, entre ellas Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Banco Nacional de Crédito Rural.

El hallazgo más delicado, de acuerdo con la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fue la detección de pensiones que rebasan el sueldo de la Presidenta de la República.

El comunicado advierte que se localizaron casos con percepciones superiores a 1 millón de pesos mensuales, una cifra que colocó el tema en el terreno del interés público y llevó a la autoridad a difundir la liga de consulta correspondiente. La dependencia enmarcó esta decisión como un ejercicio de apertura de información sobre pagos que provienen del erario y que, por su magnitud, exigen escrutinio público.

La dependencia también advirtió que encontró diferencias en la manera en que las instituciones obligadas cumplen con sus deberes de transparencia en esta materia. Frente a esas inconsistencias, Transparencia para el Pueblo y la Coordinación General de Órganos Internos de Control de la propia secretaría emprendieron acciones para que las entidades competentes publiquen la información en la Plataforma Nacional de Transparencia en los términos previstos por la ley.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno vinculó esta revisión con un cambio político de mayor alcance. La institución celebró la votación unánime en la Cámara de Senadores que, según su posicionamiento, pone fin a las llamadas “pensiones doradas”.

Para la dependencia, esa resolución elimina privilegios asociados al viejo régimen y se alinea con una lógica de austeridad republicana, justicia y rendición de cuentas.

rrg