Senadores avalan el límite a pensiones de entidades públicas

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el decreto de reforma al Artículo 127 de la Constitución, en materia de jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

Con 116 votos en lo general y 109 votos a favor y seis abstenciones en lo particular, los legisladores avalaron establecer que los funcionarios públicos de organismos descentralizados y de empresas públicas del Estado, entre otras entidades no podrán recibir una pensión que exceda la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo federal.

La propuesta planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también dispone el límite en las pensiones para funcionarios de las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del gobierno federal.

Esta medida también se aplicará a funcionarios públicos de organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, empresas públicas y fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios.

Además se plantea que quedarán excluidas de este límite las pensiones de elementos de las Fuerzas Armadas, jubilaciones y pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, además de las constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios y la pensión no contributiva.

Tras su aprobación, la Mesa Directiva de la Cámara Alta instruyó que el proyecto sea turnado a la Cámara de Diputados.