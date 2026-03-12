Reforma vs pensiones “doradas” excluye a las Fuerzas Armadas

La reforma para topar en 70,000 pesos las pensiones “doradas” del personal de confianza en dependencias públicas excluye a las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el dictamen aprobado este miércoles por el Senado de la República.

Un analista, que pidió el anonimato, resaltó el hecho que se hayan excluido explícitamente las pensiones de las Fuerzas Armadas, y no así la de otros organismos descentralizados, como el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE, la UNAM o el Banco de México.

“Así como está redactada la reforma, se distorsiona la claridad respecto a quién está dirigido el tope que se pretende establecer”, dijo el analista quien pidió el anonimato.

Otros pensiones excluidas explícitamente del tope constitucional son aquellas que se constituyan a partir de aportaciones voluntarias a las Afores; las constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, y la Pensión Universal de los Adultos Mayores.

La falta de claridad respecto a quién se le aplicaría el tope constitucional complica saber a cuántos funcionarios afectará la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el ahorro que se lograría para las finanzas públicas, detalló el experto.

Otro de los errores destacados por el especialista es que el tope establecido en la reforma para las pensiones del personal de confianza es conforme al salario de la presidenta de la República (la mitad de éste), lo que contradice el artículo 16 de la Constitución que dice que los valores de las pensiones se deben tasar en UMAS.

“¿Qué pasa si mañana la Presidenta se reduce el salario a la mitad o se lo sube al triple? Eso va a afectar el tope de estas pensiones”, dijo.

Finalmente, el analista dijo que la reforma, llena de “errores garrafales” que “revuelven el régimen de pensiones en nuestro país”, aún puede ser corregida en la Cámara de Diputados, a donde ya fue remitida para su análisis y votación tras ser aprobada este miércoles en el Senado.

“Desde la presidencia se envío una reforma llena de errores con una pésima técnica jurídica, y luego los senadores la aprobaron por unanimidad sin cambiarle una sola coma porque no querían aparentar que estaban defendiendo privilegios”, opinó.

Advierten de errores en reforma

Por otro lado, el artículo segundo transitorio de la reforma aprobada establece que el tope de 67,145 pesos netos al mes se aplicará de manera retroactiva, es decir, que aplicará aún a las pensiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto.

El especialista señaló que a partir de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2015, las reformas a la Constitución sí se pueden aplicar de forma retroactiva.

Ello complicaría las cosas a los jubilados que pretendan ampararse contra el tope establecido bajo el argumento de que la reforma viola el principio constitucional de no retroactividad en las leyes.