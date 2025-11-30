Reabren Presidenta Claudia Sheinbaum y director general del ISSSTE, Martí Batres, Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy”

El director general del ISSSTE detalló que a partir del lunes 1 de diciembre el hospital brindará servicios de medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología, colposcopía, traumatología, imagenología, laboratorios, servicios de transfusión, urgencias, corta estancia, gobierno, enseñanza, archivo, almacenes, farmacia y trabajo social.

Señaló que la farmacia iniciará sus funciones con el 100 por ciento de abasto de medicamentos de acuerdo con su nivel, y cuenta con tres salas de quirófano, 64 camas censables, 40 camas no censables y 18 consultorios.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que se trabaja en la recuperación del ISSSTE, luego de que muchos de sus servicios se privatizaron con las gestiones de los gobiernos anteriores.

Cuernavaca, Morelos, a 30 de noviembre de 2025.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezaron la reapertura del Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy”, ubicado en Cuernavaca, Morelos, que beneficiará a 157 mil 752 derechohabientes, luego de ser rehabilitado a petición de la comunidad.

“Estamos hoy aquí para declarar la reapertura del Hospital General ‘Dr. Carlos Calero Elorduy’. No es una reapertura cualquiera, (…) es todo un símbolo, un punto de referencia en la historia reciente de Cuernavaca. (…) Eso hace la Cuarta Transformación: construir nuevos hospitales, pero también rescatar hospitales que no están en uso para aprovechar al máximo los recursos disponibles que finalmente son recursos del pueblo”, destacó.

En compañía del cuerpo directivo del ISSSTE, Martí Batres comentó que a su llegada a la Dirección General del ISSSTE se encontró con la solicitud de maestras y maestros, derechohabientes y de la gobernadora del Estado de Morelos, Margarita González Saravia, de reabrir de forma permanente esta unidad que en 2020 se habilitó temporalmente como hospital para atender la emergencia sanitaria.

“Pusimos manos a la obra inmediatamente: hicimos nuevas adecuaciones, mantenimiento, un nuevo mobiliario y equipo; y contratamos a 700 personas que trabajarán aquí como médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, personal técnico, paramédico, afín y administrativo”, subrayó.

Enfatizó que a partir de este lunes empezarán a funcionar servicios de medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología, colposcopía, traumatología, imagenología, laboratorios, servicios de transfusión, urgencias corta estancia, gobierno, enseñanza, archivo, almacenes, farmacia y trabajo social, y señaló que la farmacia iniciará funciones con el 100 por ciento de abastecimiento.

“El Hospital ‘Calero’ ya reabierto va a arrancar con 436 claves médicas, o sea, va a arrancar con 100 por ciento de abasto de medicamentos de acuerdo con su nivel. (…) En los hechos es un nuevo hospital que agrega tres salas de quirófano, 64 camas censables, 40 camas no censables y 18 consultorios”, remarcó.

El director general del ISSSTE comentó que la apertura del HG “Dr. Carlos Calero Elorduy” forma parte de las acciones que se realizan en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación para garantizar a las y los mexicanos el derecho a la salud pública de calidad.

“Durante 36 años de gobiernos neoliberales, fueron privatizando todo lo que estaba dentro del ISSSTE. (…) No es que estemos en contra de lo privado, no es que no queramos que haya inversión privada, claro que lo queremos y está bien que haya hospital privado para aquel que lo pueda pagar, pero el gobierno del Estado tiene una obligación y es garantizar los derechos del pueblo de México”, dijo.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó que con la apertura de este hospital se fortalece la infraestructura del ISSSTE.

“Los servicios estarán más cerca de las familias morelenses y contarán con un equipo de salud que trabajará con estándares de alta calidad. (…) Que este hospital nos recuerde que la transformación en salud se logra con trabajo, coordinación y una convicción de servicio”, dijo.

Finalmente, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció a la Presidenta de México y al director general del ISSSTE haber atendido la petición de las y los trabajadores del Estado de Morelos de poner nuevamente en marcha este nosocomio.

El hospital fue inaugurado en 1969 y cerrado en 2010, cuando se inauguró el Hospital Regional “Centenario de la Revolución Mexicana” del ISSSTE. Diez años después, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional lo acondicionó como hospital COVID para atender la emergencia; después volvió a cerrarse.

La reapertura del Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy” forma parte de las acciones de fortalecimiento de infraestructura entre las que destaca la inauguración de la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades, en Pachuca, Hidalgo, y de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, Coahuila; Acapulco, Guerrero; y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.