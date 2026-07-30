Queda conformada comisión de verificación de candidaturas del INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la integración de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, conformada por el consejero Arturo Chávez López como presidente y por la consejera Norma De La Cruz Magaña y el consejero Uuc-kib Espadas Ancona como integrantes.

Entre algunos desacuerdos sobre sus atribuciones y lineamientos, el Consejo del INE determinó que esta comisión será permanente, y tendrá la duración de tres años; además de enfatizar que no podrán participar los partidos políticos ni las representaciones del Poder Legislativo por el tipo de información a la que se va a tener acceso en esa comisión.

Al respecto, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, resaltó que esta comisión sólo será interlocutora entre los partidos políticos y las instancias de seguridad competentes, dijo, al agregar que el Instituto no determinará el riesgo razonable ni responsabilidades penales.

Además de enfatizar que el INE no definirá niveles de riesgo en las candidaturas, sino que se limitará a coordinarse con las instancias de seguridad y con los partidos políticos, quienes son responsables de decidir a quién presentarán ante la ciudadanía, y acotó que el papel del Instituto es organizar los procesos electorales y no juzgar riesgos, porque “la responsabilidad primigenia y final está en los partidos políticos para lo que van a poner a consideración del pueblo mexicano en el siguiente proceso electoral”.

Mientras que el presidente de la nueva Comisión, el Consejero Chávez López, afirmó que con esta aprobación el INE asume la responsabilidad de articular un puente interinstitucional con instancias de seguridad y del sector financiero, a fin de prevenir riesgos de infiltración del crimen organizado en las candidaturas y garantizar procesos transparentes y confiables, porque “evitar que tengamos candidatas y candidatos vinculados con el crimen organizado es una responsabilidad de todas y de todos”, destacó.

A su vez, la también integrante de esta comisión, la consejera Norma Irene De la Cruz Magaña, consideró que esta es una oportunidad para todos los partidos políticos para que revisen, porque finalmente las postulaciones las hacen los partidos.

“El INE no selecciona candidatos o candidatas, eso lo hacen los partidos. Esta es una oportunidad para los partidos para revisar sus mecanismos de selección de candidaturas, cómo ellos van a tratar de evitar que haya intervenciones o que grupos indeseables o recursos ilícitos lleguen a sus campañas”, dijo.

En tanto que la consejera Carla Humphrey, quien sostuvo que tenía la experiencia para presidir esta comisión, alertó que este proyecto llega tarde debido a que el decreto por el que se creó esta nueva Comisión manda que su integración, instalación y funcionamiento se realice antes del inicio del proceso electoral 2026-2027, el cual debe comenzar o comenzará el 10 de septiembre.

“Si bien aún resta prácticamente un mes para el inicio formal del proceso electoral, debe considerarse que se atraviesa por un periodo vacacional del personal de esta institución que incide en el funcionamiento habitual del Instituto, pero sobre todo que al ser una nueva comisión que por ley cuenta con atribuciones específicas, su funcionamiento está sujeto a la emisión de lineamientos, al igual que la regulación del procedimiento de verificación de integridad en candidaturas que deberá ejecutar esta comisión, por lo que aprobar su integración hasta este momento deja un tiempo muy acotado, a mi juicio, para la planificación de las actividades de esta nueva comisión”, añadió.

En otro asunto, el INE también anunció las fechas formales para el arranque del próximo proceso electoral, el cual deberá iniciar el 10 de septiembre de este año; a partir de esta fecha comenzará formalmente la preparación de la elección en la que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, además de elecciones locales.

Las precampañas federales concluirán el 12 de febrero de 2027, el registro de candidaturas se llevará a cabo del 22 de marzo al 3 de abril. Las campañas iniciarán en el mes de abril y concluirán el 2 de junio. Los días 3, 4 y 5 de junio corresponderá al periodo de reflexión.

Y la Jornada Electoral se celebrará el domingo 6 de junio de 2027. Los cómputos distritales se realizarán del 9 al 11 de junio, y la asignación de diputaciones de representación proporcional está programada entre el 1 y el 23 de agosto.