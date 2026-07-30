Milei presenta reforma al Banco Central de Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, anunció el jueves una reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que pretende evitar que la entidad financie al Tesoro de la Nación, como parte de la lucha del mandatario contra la inflación.

La medida también está destinada a fortalecer la independencia de la institución y restringir su capacidad para financiar el gasto público. El proyecto debe ser enviado al Congreso, donde se espera que sea aprobado con el amplio respaldo de los aliados de la gestión ultraliberal.

"La reforma de la carta orgánica viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la política", señaló Milei en un mensaje grabado de televisión.

"La misión central del banco central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda. La inflación es un fenómeno monetario", añadió el presidente argentino.

El proyecto prevé también afianzar la autonomía del banco central, ya que la remoción de su titular será mucho más difícil con la nueva norma.

La medida acercaría a Argentina a los modelos internacionales en los que los bancos centrales operan con autonomía de los gobiernos electos.

El presidente había prometido durante su campaña electoral de 2023 que eliminaría una inflación que ese año, luego de una abrupta devaluación del peso aplicada por Javier Milei tras asumir el cargo, alcanzó un pico de 211 por ciento. Los expertos esperan una inflación de 30% para 2026.

Su gobierno argumenta que los episodios recurrentes de alta inflación, depreciación monetaria y crisis económicas de Argentina fueron impulsados por las administraciones que financian déficits fiscales a través de la impresión de dinero del banco central.

El Gobierno, que aplicó un severo ajuste del gasto desde que asumió a fines de 2023, ha atribuido a la emisión monetaria para financiar al Tesoro y al desequilibrio fiscal, que Milei revirtió, la responsabilidad de la alta inflación que sufre el país hace años.

El mandatario informó que el Gobierno también propondrá al Congreso una reforma que impida la aprobación de presupuestos deficitarios, lo que dispararía un "shutdown" de la gestión al estilo estadounidense, y una desregulación de los mercados de capitales y de seguros.

Milei ha acusado a administraciones anteriores de "saquear" la institución para financiar el gasto público.

Bajo el proyecto de ley, el banco central tendría prohibido financiar directa o indirectamente el Tesoro. También cambiaría las reglas que rigen el nombramiento, la permanencia y la destitución de los funcionarios del banco central para proteger a la institución de la presión política.

Sin embargo, algunos analistas advirtieron que debido a que la carta del banco central se rige por la legislación ordinaria, cualquier cambio podría eventualmente ser modificado o revertido por futuros gobiernos y mayorías legislativas.