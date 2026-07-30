Colombia: economía cultural y creativa representó casi 3% del PIB

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló la última Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa en Colombia para el periodo entre 2023 y 2025. El año pasado este sector generó un valor agregado de $47.8 billones, mientras que para 2024 fue de $44.3 billones.

Si se desagrega el sector, entre 2023 y 2025 la participación de las creaciones funcionales fue de 53.2%, 29.8% para artes y patrimonio y 17% para industrias culturales. De igual manera, en este periodo, el sector creativo representó 2.89% del PIB nacional. En los últimos tres años las unidades económicas que representan la economía observada participaron con 2.53% del valor agregado bruto y los micronegocios representaron 0.36% de ese total.

Por ramas del sector, en el área de artes y patrimonio el valor que se genero fue de $14.5 billones en 2025, mientras que en 024 el valor agregado fue de $13.2 billones.

El valor que generaron las industrias culturales el año pasado fue de $7.6 billones, mientras que en 2024 el valor agregado bruto fue de $7.5 billones. Y el área de creaciones funcionales, compuesta por los segmentos de medios digitales y software, diseño y publicidad, generó un valor de $25.6 billones, mientras que en 2024 el valor agregado bruto fue de $23.6 billones, lo que refleja el peso creciente que han tenido estas tres ramas en la economía.