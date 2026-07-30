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Colombia: economía cultural y creativa representó casi 3% del PIB
El año pasado este sector generó un valor agregado de 47.8 billones de pesos colombianos, mientras que para 2024 fue de 44.3 billones de pesos colombianos.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló la última Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa en Colombia para el periodo entre 2023 y 2025. El año pasado este sector generó un valor agregado de $47.8 billones, mientras que para 2024 fue de $44.3 billones.
Si se desagrega el sector, entre 2023 y 2025 la participación de las creaciones funcionales fue de 53.2%, 29.8% para artes y patrimonio y 17% para industrias culturales. De igual manera, en este periodo, el sector creativo representó 2.89% del PIB nacional. En los últimos tres años las unidades económicas que representan la economía observada participaron con 2.53% del valor agregado bruto y los micronegocios representaron 0.36% de ese total.
Por ramas del sector, en el área de artes y patrimonio el valor que se genero fue de $14.5 billones en 2025, mientras que en 024 el valor agregado fue de $13.2 billones.
El valor que generaron las industrias culturales el año pasado fue de $7.6 billones, mientras que en 2024 el valor agregado bruto fue de $7.5 billones. Y el área de creaciones funcionales, compuesta por los segmentos de medios digitales y software, diseño y publicidad, generó un valor de $25.6 billones, mientras que en 2024 el valor agregado bruto fue de $23.6 billones, lo que refleja el peso creciente que han tenido estas tres ramas en la economía.