Oficialismo ve excesivo presupuesto para el INE

El diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, calificó como desproporcionado los más de 43,856 millones de pesos que plantea solicitar el Instituto Nacional Electoral (INE) como presupuesto para 2027, aunque afirmó que todavía será revisado.

“Evidentemente a mí me parece desproporcionado (…) y en épocas tan difíciles, en donde el propio Congreso de la Unión el año pasado no recibió ningún aumento y tenemos un 4% menos de presupuesto y que enfrentar las dificultades económicas, salariales, es un despropósito que una institución duplique o pida presupuesto más allá de lo sensato”, exclamó.

Aunque con estas declaraciones se puede adelantar un posible recorte al INE, el líder morenista sostuvo que en todo caso la Cámara Baja revisará en el momento oportuno el presupuesto que plantean y “aquí vamos a aprobarlo de manera consciente y también racional”.

En otro tema, respecto a los lineamientos para regular los derechos de las audiencias, el diputado Ricardo Monreal expresó que el derecho de las audiencias está reconocido constitucionalmente desde 2013, por lo que “no es algo exclusivo de este gobierno o de este movimiento”.

INE comisión

Por su parte, ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la integración de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, conformada por el consejero Arturo Chávez López como presidente y por la consejera Norma De La Cruz Magaña y el consejero Uuc-kib Espadas Ancona como integrantes.

Entre algunos desacuerdos sobre sus atribuciones y lineamientos, el Consejo del INE determinó que esta comisión será permanente, y tendrá la duración de tres años; además de enfatizar que no podrán participar los partidos políticos ni las representaciones del Poder Legislativo por el tipo de información a la que se va a tener acceso en esa comisión.

Al respecto, la consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, resaltó que esta comisión sólo será interlocutora entre los partidos políticos y las instancias de seguridad competentes al agregar que el Instituto no determinará el riesgo razonable ni responsabilidades penales.

Además de enfatizar que el INE no definirá niveles de riesgo en las candidaturas, sino que se limitará a coordinarse con las instancias de seguridad y con los partidos políticos.