Proyecta INE gasto de 13,453 millones de pesos en 2027 por elecciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) plantearía solicitar a la Cámara de Diputados poco más de 43,856 millones de pesos como presupuesto de 2027; de esta cifra, estima destinar cerca de 13,453 a la organización de las elecciones, aunado a los más de 7,737 millones de pesos que deben ser destinados para los partidos políticos nacionales.

El anteproyecto aprobado en la Comisión Temporal de Presupuesto, y que subirá en los próximos días al Consejo General, estima un gasto total de 36,119 millones 143,896 pesos para las labores ordinarias del INE; sumado a los 7,737 millones de pesos que por mandato Constitucional el organismo deben pedir como prerrogativas para los 8 partidos políticos nacionales que actualmente hay en el país.

En total, la bolsa que busca solicitar el INE para el próximo año, en el cuál habrá elecciones federales de diputaciones y gubernaturas, asciende a más de 43,856 millones de pesos.

Por otro lado, del presupuesto que solicita el INE para sus labores se desprenden tres principales partidas: Un presupuesto base de 14,036 millones de pesos, que incluye 4,657 millones de pesos para la actualizacion del padron electoral y la expedición de las credenciales para votar; así como recursos para las oficinas centrales, tales como 6,564 millones de pesos para las 21 áreas del INE, y 3,605 millones de pesos para el pago de sueldos, prestaciones, gratificación de fin de año, entre otras, de personal de las oficinas centrales.

Por otro lado, hay una partida de 17,395 millones 695,444 pesos destinada a la Cartera Institucional de Proyectos, la cual se integra por 13,453,412,874 pesos (77% del total de estos recursos) para la organización del proceso electoral federal 2027.

Cargos a elegir

Cabe destacar que el próximo año se renovarán las 500 diputaciones de San Lázaro; 17 gubernaturas; 31 congresos locales y gobiernos municipales de 30 estados.

Ante ello, el INE también solicitó 474 millones 311,657 pesos para la organización de procesos electorales locales.

Además de pedir otros 775 millones para la organización de las elecciones judiciales, las cuales fueron aplazadas hasta 2028.

Asimismo, el instituto electoral solicitará una partida precautoria de más de 4,687 millones 256,096 pesos para una posible Consulta Popular o Revocación de Mandato.

Al defender su solicitud de presupuesto, el INE aseveró que de los 36,119 millones de pesos que pide para sus labores, 81 de cada 100 pesos se destinarán a las funciones electorales.

Mientras que 19 de cada 100 pesos del presupuesto base se destinarán al Padrón Electoral y la Credencial para Votar; 14 de cada 100 pesos respaldarán la operación de los Módulos de Atención Ciudadana; 25 de cada 100 pesos se orientarán a las actividades administrativas y 42 de cada 100 pesos permitirán el desarrollo de las actividades específicas en materia electoral.

En tanto que 85 de cada 100 pesos correspondientes a la Cartera Institucional serán para garantizar el Proceso Electoral Federal, los Procesos Electorales Locales, los Procesos Electorales del Poder Judicial y la coordinación del Sistema Nacional Electoral.

Y 8 de cada 100 pesos fortalecerán la gestión, evaluación y cultura de servicio público y 7 de cada 100 pesos fortalecerán la democracia, la igualdad e inclusión, la certeza registral, la equidad y legalidad partidista, y la transparencia.

Cabe destacar que falta que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, apruebe el proyecto de financiamiento para las 8 fuerzas políticas del país, la cual se estima en más de 7,737 millones de pesos para 2027.

Durante la aprobación del anteproyecto, el representante del partido PAZ, Ernesto Guerra, sostuvo que el anteproyecto de presupuesto responde a las nuevas atribuciones que le otorgó el Congreso al INE, por lo que calificó de responsable la cifra aprobada en la Comisión. Destacó el trabajo que tendrá que hacer el INE frente a la ciudadanía para explicar en qué gastará cada peso.

“Es justo de frente y de cara a la ciudadanía donde se tendrá que explicar este presupuesto donde a la vista, pues representa muchos miles de millones de pesos, pero que cada uno está perfectamente justificado y que cada proyecto institucional, tanto del presupuesto base como de la cartera, tiene una razón de ser”, dijo.