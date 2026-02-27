PVEM y PT, bajo compromisos

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, expresó su confianza en que los partidos aliados acompañarán la Reforma Electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso el próximo lunes, al tiempo que subrayó que se trata de “un asunto de principios” y de cumplimiento de compromisos de campaña.

“Vamos a esperar a ver qué se da en la discusión en el Congreso y qué definen los partidos aliados. Nosotros esperamos que acompañen la propuesta de la presidenta, porque es la propuesta del pueblo de México”, señaló la dirigente nacional del guinda.

Ante las preguntas sobre las reservas expresadas por algunos legisladores de partidos aliados y la posibilidad de que no exista consenso, la dirigente morenista sostuvo que muchos legisladores “tienen claro” que la iniciativa responde a una exigencia ciudadana.

Recordó que el documento será presentado formalmente el lunes; además, afirmó que en la discusión de esta propuesta del Ejecutivo federal servirá para mostrar quienes están a favor de cuidar sus privilegios.