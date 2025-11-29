Firenze presenta innovación y diseño en Obra Blanca 2025

Firenze Porcelanato Arquitectónico participó en Obra Blanca Expo 2025 —la plataforma más relevante del sector de acabados y diseño en México— celebrada del 14 al 16 de octubre en Expo Santa Fe, consolidando su posición como referente en tecnología, diseño y materiales para arquitectura e interiorismo.

Su presencia en esta edición no solo destacó por las nuevas soluciones en porcelanato, sino también por la manera en que estas tecnologías responden a las necesidades reales de los espacios residenciales, especialmente en áreas tan complejas como la cocina.

Durante la exhibición, Firenze presentó innovaciones que amplían el potencial técnico del porcelanato. Entre ellas destacaron Compact Resist, una tecnología de cuerpo coloreado que optimiza la resistencia estructural; Non Slip, superficies con acabado R11 que incrementan la seguridad en áreas húmedas; Tacto Real, relieves sincronizados con la gráfica que aportan texturas inspiradas en piedra natural; Pulido Espejo, un acabado de brillo profundo ideal para interiores; y Magno, piezas de gran formato que reducen juntas y ofrecen una lectura más uniforme del espacio.

Firenze@laudphotos

El stand, diseñado por Gustavo Carmona, fundador de Materia, articuló un recorrido sensorial donde la materia y la luz se integraron como elementos centrales. La iluminación técnica de Construlita acompañó la instalación, reforzando la relación entre superficies, temperatura de color y percepción espacial, un diálogo clave en la arquitectura contemporánea.

En el marco de Obra Blanca, Firenze también enfatizó la importancia del porcelanato en la cocina residencial, un espacio que exige soluciones que combinen funcionalidad, seguridad e identidad estética. La cocina es, quizá, uno de los ambientes más complejos de diseñar: requiere distribución inteligente, materiales higiénicos, superficies resistentes y texturas que acompañen la experiencia cotidiana.

En este sentido, el porcelanato se ha posicionado como uno de los materiales más completos para resolver las demandas del sector residencial. Su baja porosidad facilita la limpieza, soporta altas temperaturas y cambios térmicos bruscos, y mantiene estabilidad frente a humedad y tránsito constante. Esto lo vuelve ideal para cubrir pisos, muros o superficies de trabajo en cocinas activas.

Firenze@laudphotos

La tecnología Non Slip agrega un valor determinante: mayor seguridad en zonas húmedas o susceptibles a salpicaduras, reduciendo accidentes y ofreciendo un piso confiable sin sacrificar estética. Las Obras Destacadas presentadas por Firenze en Obra Blanca demuestran cómo este material ha permitido a diversos arquitectos cerrar propuestas residenciales con soluciones que integran diseño, durabilidad y un lenguaje visual contemporáneo.

Charlas con Profesionales: tendencias, técnica y visión

Como parte de su participación, Firenze presentó el programa Charlas con Profesionales, un ciclo que reunió a voces clave de la arquitectura y el diseño para discutir el futuro de la profesión. Entre los ponentes estuvieron Tania Quirarte (PensArq) con “Humanizar el proceso creativo”; Gustavo Carmona, acompañado por Matía Di Frenna, Salvador Arroyo y Rolando Rodríguez, con la mesa “El oficio arquitectónico hoy”; el equipo de Construlita —María Fernanda Cienfuegos, Edith Vidal y Sergio Pérez— con la conferencia “Luz tangible: textura, materialidad y tendencias”; y Germán Velasco, quien presentó una lectura sobre “Tendencias 2027”.

Durante tres días, el espacio de Firenze funcionó como un punto de encuentro entre arquitectos, interioristas y diseñadores que buscaban actualizarse en tecnologías, revisar materiales aplicados a la vivienda actual y entender hacia dónde se dirige el diseño en México.

Para complementar la experiencia, Dos Aves —marca mexicana de mezcal y cerveza artesanal— ofreció degustaciones dentro del stand, generando un ambiente relajado que facilitó el networking creativo.