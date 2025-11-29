¿Cuándo entra el invierno este 2025?

La última estación del año llega en el último mes de 2025 con el Solsticio de Invierno, el cual se desarrolla en el hemisferio norte, marcando formalmente el fin del otoño y el comienzo de la estación fría.

A partir de ese momento, los días comenzarán a alargarse lentamente, aunque las temperaturas, sobre todo en regiones de montaña o del norte y centro del país suelen descender, registrando frentes fríos, lo que implica noches más largas y un clima más frío.

¿Cuándo será el Solsticio de invierno?

El invierno llega oficialmente a México el domingo 21 de diciembre de 2025 a las 9:03 horas tiempo del centro de México, que es cuando el sol llegará a su punto más bajo sobre el horizonte, señalado el comienzo del invierno astronómico en el hemisferio norte.

Este periodo invernal se prolongará hasta el 20 de marzo de 2026, día en que en el hemisferio norte comienza la primavera astronómica. En tano, durante el Solsticio de invierno, la luz solar durará menos de 11 horas en la mayor parte del territorio nacional, mientras que en el hemisferio sur comenzará dará comienzo el verano.

Frentes fríos

Con la entrada del invierno, las temperaturas bajas se marcan más, por lo que también se espera que haya frentes fríos; para ser exactos, en la temporada de frentes fríos se espera que ocurran 48.

Ante ello, la Comisión Nacional de Protección Civil brinda las siguientes recomendaciones: