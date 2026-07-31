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La FIFA da marcha atrás y retira su plan de inversión privada tras rechazo a nivel mundial
El plan de la FIFA de vender una parte de su negocio a inversionistas externos no seguirá adelante tras una revuelta abierta por parte de los dirigentes del fútbol de todo el mundo y una grave división entre los altos cargos de la entidad.
La FIFA dio marcha atrás este viernes y retiró su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba abrir a la inversión privada la gestión comercial de sus principales competiciones, tras la fuerte oposición de dirigentes y confederaciones de distintas regiones del fútbol mundial.
"Nuestro propósito siempre ha sido -y siempre será- unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al anunciar en un comunicado el final de la iniciativa.
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Inmediatamente después de que se diera a conocer esta propuesta, la FIFA afrontó una creciente rebelión contra dicho proyecto de apertura a capital privado, la cual también provocó la dimisión este viernes de Carlos Cordeiro, principal asesor del presidente de esta entidad deportiva.