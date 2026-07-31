Ataque ruso con misiles en Kiev deja al menos 3 muertos, afirma alcalde

Al menos tres personas fallecieron y diez resultaron heridas en Kiev la madrugada del sábado en un ataque ruso con misiles balísticos, aseguró el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko.

"Según información preliminar, tres personas murieron en la capital", escribió en Telegram el funcionario, quien había pedido a los habitantes que permanecieran en los refugios.

En un mensaje aparte, precisó que 10 personas quedaron lesionadas.

Un periodista de la AFP escuchó varias explosiones que activaron las alarmas de los vehículos estacionados en las calles.

Según la administración militar de Kiev, "se produjo un incendio en un edificio de seis pisos en el distrito de Solomianski" a raíz del ataque.

"La amenaza del uso de misiles balísticos sigue siendo alta. Instamos a todos a permanecer en los refugios hasta que se levante la alerta aérea", añadió la entidad.

Kiev y Moscú han intensificado sus ataques de largo alcance después de que se estancaran los esfuerzos diplomáticos liderados por Washington para poner fin a la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió a principios de esta semana con el de Estados Unidos, Donald Trump.

El líder ucraniano afirmó tras la reunión que Trump había aceptado autorizar la producción de misiles Patriot en Ucrania, pero el presidente estadounidense dijo después que "se discutieron muchas cosas" y que "la reunión salió muy bien".