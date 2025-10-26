Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025 rompe récord con más de 190,000 asistentes en la CDMX

La noche del sábado, la Ciudad de México se iluminó con el color, la música y las tradiciones del Día de Muertos durante el Paseo Nocturno “Muévete en Bici”, que este 2025 alcanzó una asistencia histórica de 190,282 personas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

El evento, que reunió a ciclistas, patinadores, corredores y peatones, superó el récord previo de 147, 500 asistentes registrado en 2019.

El recorrido de 19 kilómetros inició en la Fuente de Petróleos, avanzó por Paseo de la Reforma, avenida Juárez, calle López y Venustiano Carranza, hasta llegar al Centro Histórico, donde miles de capitalinos disfrutaron del ambiente festivo entre catrinas, luces y calaveras.

Concurso de disfraces y ambiente familiar en Reforma

Uno de los momentos más esperados fue el Concurso de Disfraces “Día de Muertos”, celebrado en la Columna del Ángel de la Independencia, donde participaron personas de todas las edades con atuendos creativos inspirados en la tradición mexicana. La Secretaría destacó que se calificaron la originalidad, el uso de materiales reciclados y el desempeño escénico de los participantes.

El ambiente se mantuvo familiar y seguro durante toda la noche gracias al operativo coordinado por diversas dependencias. Participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Salud (Sedesa), Obras y Servicios (Sobse), Gobierno (SEGOB), Locatel, el Instituto de la Juventud (INJUVE), el Fideicomiso del Centro Histórico y la Red de Movilidad Integrada (MI).

Movilidad sustentable y cultura al alcance de todos

La Semovi agradeció la participación ciudadana y reiteró el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, de continuar impulsando actividades que promuevan el uso de la bicicleta, la movilidad sustentable y la reapropiación de los espacios públicos mediante eventos que celebren la identidad cultural de la capital.