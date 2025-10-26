Clima en México hoy domingo 26 de octubre: frente frío 10 se aleja y habrá temperaturas de hasta 40 grados en el norte

Este domingo se mantendrán las condiciones contrastantes en gran parte del país, con lluvias en el sur y sureste, ambiente cálido en el norte y centro, y rachas de viento moderadas en diversas regiones, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Frente frío 10 pierde fuerza y dejará de afectar al país

El frente frío número 10 continuará extendiéndose sobre el noreste de México e interactuará con la corriente en chorro subtropical, lo que provocará vientos de 35 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, aunque se prevé que hacia la noche el sistema se desplace al norte del Golfo de México y deje de afectar el territorio nacional

Lluvias y chubascos en el sur, oriente y Península de Yucatán

Los canales de baja presión, combinados con el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, así como la onda tropical número 39, mantendrán lluvias fuertes en Chiapas e intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En tanto, se prevén lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Morelos

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, con riesgo de encharcamientos o deslaves en zonas montañosas.

Temperaturas elevadas en norte, occidente y sureste

Pese a la presencia de humedad, el ambiente se mantendrá cálido a caluroso en buena parte del país.

Las temperaturas máximas de 35 a 40 °C se estiman en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En contraste, las mínimas de -5 a 0 °C se registrarán al amanecer del lunes en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, mientras que en zonas montañosas del Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca se prevén de 0 a 5 °C

Oleaje y viento en costas

El SMN también prevé oleaje de 2 a 3 metros en las costas occidentales de Baja California y Baja California Sur, y de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Yucatán y Quintana Roo. En el litoral del Pacífico mexicano, habrá vientos de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h, especialmente en las costas de Sinaloa y Jalisco

Recomendaciones

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones ante lluvias acompañadas de descargas eléctricas o rachas fuertes de viento, especialmente en zonas montañosas o cercanas a cauces de ríos.