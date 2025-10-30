Oposición en CDMX pide mejor salario para los policías

La oposición del PAN, PRI y MC en el Congreso de la Ciudad de México exigió a Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, reforzar la estrategia de seguridad, aumentar el presupuesto 2026 para incrementar el sueldo y prestaciones laborales de los policías y atender retos en materia de desapariciones, mientras que el funcionario informó que entre enero y septiembre pasado los homicidios y delitos de alto impacto se redujeron 10 y 12%, respectivamente, comparado con el mismo periodo de 2024.

“Hoy el principal reto es que los resultados y avances aquí presentados se reflejen en el sentir social y en la vida diaria de los capitalinos, pero es importante reconocer que durante estos meses se han logrado avances sustantivos en materia de seguridad en la ciudad; las cifras aquí presentadas no son nuestras cifras, sino de todos los que habitamos esta ciudad; son las cifras que reflejan los actos coordinados entre el gobierno de la ciudad y la contribución y el esfuerzo de las alcaldías”, afirmó Vazquez Camacho.

Durante su comparecencia ante el Poder Legislativo local para analizar el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, sostuvo que “la violencia en la ciudad se ha reducido”.

Los Territorios de Paz y Atención a las Causas, informó, aumentaron de 847 a 1,020 cuadrantes, lo que representa una mayor presencia policial en zonas periféricas de la gran urbe.

Precisó que de 2018 a la fecha, el personal operativo de la secretaría a su cargo ha recibido aumentos salariales del 9 por ciento.

Sobre este tema el priista Omar García Loria anunció la presentación de un punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto considere en el ejercicio fiscal 2026 un aumento al sueldo y prestaciones laborales para la policía adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En detenciones por delitos de alto impacto, aseguró el secretario, suman 6,757 detenciones, de las cuales 723 fueron de probables generadores de violencia, incluyendo 38 objetivos prioritarios; se logró la desarticulación de 30 células delictivas e incrementaron 27% las vinculaciones a proceso por homicidio.

Respecto de la Estrategia Integral contra la Extorsión, uno de los asuntos que despertó el interés de la oposición, dijo que en lo que va del año se registró un aumento de 65% de detenciones por la comisión del delito, y redujo 2.3% la victimización por extorsión.

Reforzamiento

A nombre del PAN, Olivia Garza de los Santos hizo un reconocimiento a los policías capitalinos “por salir a las calles a rifarsela”, y dijo que los diputados panistas “estamos dispuestos a colaborar, proponer y legislar, pero también exigimos que la administración sea responsable, transparente y constante”.

Con el propósito reforzar la estrategia de seguridad, planteó la necesidad de trabajar en “reforzar la estrategia de proximidad policial y prevención (...) Garantizar que la infraestructura tecnológica y de investigación esté a la altura del problema, cámaras de videovigilancia, análisis de datos, coordinación interinstitucional y persecución efectiva del delito son elementos que requieren mayor impulso” y “apostar por la participación ciudadana, la inclusión social y la gobernanza local como parte integral del combate al delito”.

Para la emecista Luisa Ledesma Alpízar, las desapariciones de personas representan un problema complejo que requiere de toda la atención, sensibilidad y compromiso,

“Es fundamental establecer estrategias preventivas que fortalezcan la presencia institucional en las zonas más vulnerables, incrementar la inversión en tecnologías de búsqueda y localización y los protocolos de atención inmediata a las familias afectadas”.