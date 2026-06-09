La CNTE mantiene presión rumbo al Mundial 2026

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvo este martes su estrategia de presión en la Ciudad de México al reiterar que continuará con el plantón instalado en el Centro Histórico y las movilizaciones previstas en los días previos al arranque del Mundial 2026. La jornada estuvo marcada por un amplio despliegue de seguridad que impidió el avance de los manifestantes hacia el Estadio Ciudad de México.

Miles de docentes partieron desde las inmediaciones de la estación del Metro Tasqueña con la intención de llegar al Estadio Ciudad de México, sede de actividades relacionadas con la inauguración de la Copa Mundial. Sin embargo, fueron detenidos en el cruce de Calzada de Tlalpan y División del Norte, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) instaló un cinturón de seguridad para impedir su paso.

El operativo incluyó camiones antimotines, elementos de la Policía Montada, personal equipado con escudos y cascos, así como vehículos blindados y sobrevuelos de drones. Además, las autoridades reforzaron la vigilancia en los alrededores del estadio con el apoyo de agrupamientos especializados de la corporación.

Durante su trayecto, los manifestantes bloquearon estaciones del Tren Ligero, afectaron la circulación del transporte público y generaron complicaciones en los accesos a la Unidad Médica Familiar número 46 del IMSS, en la alcaldía Coyoacán.

Gobierno capitalino impide acceso al Estadio Ciudad de México

En el punto de contención, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó a los integrantes del magisterio que no se les permitiría acercarse al estadio Ciudad de México (Azteca), debido a la cercanía de los eventos relacionados con la inauguración mundialista que se realizará este jueves 11 de junio.

El funcionario llamó a los manifestantes a mantener sus protestas de manera pacífica y reducir las afectaciones a la ciudadanía. Tras el diálogo con las autoridades y ante el despliegue policial, los contingentes evitaron la confrontación y comenzaron a retirarse gradualmente.

CNTE descarta levantar el plantón

Durante una conferencia realizada sobre Calzada de Tlalpan, dirigentes de la CNTE dejaron claro que no existe intención de levantar el plantón ni suspender las movilizaciones mientras no haya una respuesta favorable del Gobierno federal a sus demandas.

El secretario general de la Sección 9, Pedro Hernández Morales, afirmó que las propuestas planteadas por las autoridades no atienden la principal exigencia del movimiento: la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Los líderes sindicales advirtieron además que, de no alcanzarse acuerdos, el próximo 11 de junio podrían realizarse nuevas manifestaciones en la Ciudad de México y en distintos estados del país.

Sin acuerdos en la mesa de negociación

A nueve días del inicio de la huelga nacional, la CNTE y el Gobierno federal continúan sin alcanzar consensos. Entre las principales exigencias del magisterio se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y cambios en el modelo educativo impulsado en años anteriores.

En la más reciente mesa de diálogo, encabezada por las secretarías de Gobernación y Educación Pública, el Gobierno propuso fortalecer el sistema de PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones. No obstante, la organización sindical rechazó el planteamiento al considerar que no resuelve sus demandas centrales.

Continúan las alertas por afectaciones viales

Ante la posibilidad de nuevas protestas, las autoridades capitalinas recomendaron a la población anticipar traslados y utilizar rutas alternas, ya que podrían registrarse cierres intermitentes y bloqueos en distintos puntos de la capital durante los próximos días.

La CNTE reiteró que mantendrá la presión sobre las autoridades federales mientras no exista una solución de fondo a sus demandas laborales y de seguridad social.